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Ekolojik köprülerin yapımına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında İzmir-Çeşme Otoyolu'na yapılması planlanan ekolojik köprülerin inşaatına başlandı. Bu güzergaha yapılacak üç ekolojik köprü ile yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Ekolojik köprülerin yapımına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında İzmir-Çeşme Otoyolu'na yapılması planlanan ekolojik köprülerin inşaatına başlandı. Bu güzergaha yapılacak üç ekolojik köprü ile yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:25
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Ekolojik köprülerin yapımına başlandı

İZMİR - KARAYAP kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda İzmir- Çeşme Otoyolu'na yapılması planlanan 3 adet ekolojik köprünün inşaatı başladı. Proje kapsamında yapılan inceleme sonrasında İzmir ile Çeşme arasındaki yaban hayatı bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği noktalar belirlendi. Yaşam alanları otoyolla bölünen yaban hayvanlarının canları ile trafiğin güvenliğini sağlamak adına belirlenen noktalardan biri olan Zeytinler Kavşağı Mevkisi'nde ekolojik köprünün yapımı sürüyor.

İlk olarak köprünün Çeşme'den kent merkezine olan tarafının ayakları ve üst kısmı tamamlandı. Yapım sırasında herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak için inşaatın başladığı şerit trafiğe kapatıldı. Köprünün kent merkezine olan tarafının Ramazan Bayramı'ndan önce tamamlanması planlanırken, trafiğe kapatılan şeritlerin açılmasıyla Türkiye'nin gözde turizm noktalarından olan Çeşme'ye gelecek tatilciler de trafik sorunu yaşamayacak. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri özel bir hassasiyet gösteriyor. İnşaatın kaba bölümünün bitirilmesiyle oluşturulacak ekolojik yapı kapsamında bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve maki olarak yeşillendirilecek ve yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilecek. Zeytinler Kavşağı Mevkisi'nde ekolojik köprünün tamamlanmasının ardından yaban hayatı bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği diğer iki nokta olan Karaburun ve Seferihisar mevkilerine ekolojik köprünün inşaatına başlanacak. 2020 yılının Mart ayında üç köprünün de tamamlanmasıyla yaban hayvanlarının karıştığı kazaların önüne geçilerek trafiğin ve vatandaşların güvenliği sağlanırken; bölgedeki domuz, tavşan, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarının otoyolun karşısına geçmesi sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekolojik KöprülerYapımUlaştırma Ve Altyapı BakanlığıKarayolları Ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri ProjesiKARAYAP
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