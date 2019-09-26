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Ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı. Tanesi 20 TL'den alıcı bulan meyve, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘ejder meyvesi' olarak bilinen tropikal pitaya hasadına başlandı. Tanesi 20 TL'den alıcı bulan meyve, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:28
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Ejder meyvesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

MERSİN - İlçeye bağlı Karakeşli Mahallesi'nde alternatif ürün olarak, çiftçi Arif Doğan (31) tarafından yetiştirilen ejder meyvesi, üreticisini sevindiriyor. 1 dönüm serada meyve yetiştiriciliği yapan Arif Doğan, "Daha önce bu serada domates yetiştiriciliği yapıyordum. Domatesten istenilen ekonomik geliri elde edemeyince alternatif ürün arayışına girdim. İnternet sitesinden ve değişik yerlerden yaptığım araştırma sonucunda ilçemizde de yetiştirilebileceğini öğrendiğim Ejder meyvesini ile tanıştım. Sordum soruşturdum ve dikmeye karar verdim. 4 yıl önce seraya diktiğim fidanlar artık meyve vermeye başladı" dedi.

Arif Doğan, pazar sorununun olmadığını ifade ederek, "Alternatif ürün olarak yetiştirdiğim ejder meyvemizin hasadına başladık. Pazar sorunumuz olmadığı için şu anda tanesini 20 TL'den satıyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirlere ve büyük otellere kargo ile gönderiyoruz. Bir dönüm ejder meyvesi seramızdan yılda 50 bin TL kazanç elde ediyoruz. Domates yetiştiriciliğinden böyle kazanç elde edemiyorduk. 4 dönüm tarlama da bu meyveden dikip, gelirimi arttırmak istiyorum" diye konuştu.

Doğan, "Ejder meyvesinin yetiştirilmesi de diğer sera ürünlerine göre daha kolay. Emeği az ama getirisi çok güzel. Görünüşü ve lezzeti ile birçok kesimin ilgisini çekiyor. Sağlığımıza da çok faydalı olan bu meyveyi herkese tavsiye ediyorum. Özellikle alternatif ürün yetiştirmek isteyen bütün üreticilerimize öneririm ifadesini kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinEjder Meyvesiüretici
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