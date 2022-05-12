e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, aynı zamanda işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi

“ 3 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality Programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek, bugün e-Turquality ile stratejik noktaya ulaştı. Turquality programı, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak başarısını sürdürüyor. Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınıyor.” dedi.

Bilişim sektöründeki destekler nelerdir?

Bilişim sektöründeki e-Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları anlattı: