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e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi

Türkiye bilişim sektörünün globalleşmesi ve e-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı hakkındaki karar, 20 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile çıktı. Amaç, bilişim sektöründeki şirketlerin, kurumların ve işbirliği kuruluşlarının, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasının sağlanmasıdır.

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:55
e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi
HABER: DİNÇER KARACALAR

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, aynı zamanda işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi

3 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality Programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek, bugün e-Turquality ile stratejik noktaya ulaştı. Turquality programı, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak başarısını sürdürüyor. Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınıyor.” dedi.

Bilişim sektöründeki destekler nelerdir?

Bilişim sektöründeki e-Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları anlattı:

Kapsama alınan sektörler olarak, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan Yazılım, Gömülü Yazılım, Dijital oyun, E-Spor, Finansal Yazılım ve Teknolojiler, Blok Zincir Yazılım ve teknolojiler, Yapay zeka, Büyük veri, Siber güvenlik, Akıllı şehir yazılım ve hizmetleri, Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim Hizmetleri, Veri hizmetleri, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri ve Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları olarak sıralanmaktadır.” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.05.2022 12:10
Anahtar Kelimeler:
ETurquality
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