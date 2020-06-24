E-ticaret hacmi 136 milyar TL olarak gerçekleşti

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında videokonferans aracılığıyla düzenlenen Türkiye'nin 2019 yılına ait e-ticaret verilerinin açıklandığı 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasının başında e-ticaretin önemini vurgulayarak, küçük firmaların, girişimcilerin, üreticilerin e-ticaret sayesinde ürünlerini tüm dünyaya tanıtma ve pazarlama imkanına kavuştuğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından derlenen Türkiye’deki e-ticaret verilerini açıklayan Pekcan, şunları söyledi:



''2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunda bu 83 milyar lira civarında tahmin edilmektediydi. Yaklaşık yüzde 64 beklentiden daha fazla oldu. 2019 yılı toplam e-ticaret tutarının yüzde 85'i yurtiçi harcamalardan, yüzde 9’u diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı alışverişlerden, yüzde 6’sı ise vatandaşlarımızın yurtdışından yaptığı harcamalardan oluşmaktadır. Bu rakamın 97.5 Milyar lirasını kartlı ödemeler, 8.9 milyar lirasını kapıda ödemeler, 29,5 milyar lirasını Havale/EFT ödemeleri ödemeleri oluşturmuştur. Sektörel olarak bakıp; başlıca sektörleri sıralamak gerekirse havayolları sektörü 15.3 milyar lira ile ilk sırayı alırken bu sektörümüzü giyim, ayakkabı ve aksesuar 13.8 milyar lira ile, beyaz eşya ve küçük ev aletleri 13.3 milyar lira ile takip etmektedir. Seyahat sektörü 9.3 milyar lira, elektronik 8.5 milyar lira, yemek sektörü ise 5 milyar lira işlem hacmine sahip olmuştur. Havayolları ve seyahat sektörleri kapsam dışında bırakıldığında ise e-ticaret hacmi 111.4 Milyar lira olarak karşımıza çıkmaktadır.''



‘TÜRKİYE'DE 68 BİN 457 İŞLETME E-TİCARET FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR’



Bakan Pekcan, Türkiye'de toplam 68 bin 457 işletmenin e-ticaret faaliyeti yürüttüğünü belirterek, bu sayının en fazla olduğu ilin İstanbul olduğunu söyledi. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'nın takip ettiğini belirten Pekcan, "Bunun yanında e-ticarete kayıtlı işletmelerin yüzde 84’ü tüccar ve sanayici, yüzde 16’sı ise esnaf işletmesi olarak e-ticaret faaliyeti yürütmektedir. İstanbul ilimiz kapsam dışında bırakıldığında bu oran yüzde 75 tüccar/sanayici, yüzde 25 esnaf işletmesi olarak gerçekleşmektedir. Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 36’sını İstanbul İlimiz, yüzde 9’unu Ankara, yüzde 6’sını ise İzmir illerimizde yaşayan vatandaşlarımız yapmaktadır. Bu illerimizi Bursa, Kocaeli ve Antalya illeri izlemektedir'' diye konuştu.



'TOPLAM 1 MİLYAR 366 MİLYON ADET SİPARİŞ VERİLDİ'



Bakan Pekcan, e-ticarette ödeme şekilleri ile ilgili olarak ise şu verileri paylaştı:



''Ülkemizde 2019 yılında internetten kartlı, kapıda ödeme ve havale/eft kapsamında toplam 1 Milyar 366 Milyon adet sipariş verilmiştir. Bu rakam kartlı ödemelerde 532 milyon adet sipariş, kapıda ödemede 176 milyon adet sipariş, havale/EFT’de 657 milyon adet sipariş olarak gerçekleşmiştir. Toplam 136 milyar lira gerçekleşen e-ticaret hacmi bakımından değerlendirildiğinde bu siparişlerin ortalama sepet tutarı 99 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar kartlı ödemelerde 183 TL, kapıda ödemede ise 50 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret harcamalarının yüzde 76’sı peşin ödeme yapılarak,



yüzde 24’ü ise taksitli ödeme imkânı kullanılarak gerçekleşmiştir. Sektörel olarak incelendiğinde ise ev ve dekorasyonda yüzde 71, beyaz eşyada yüzde 45, giyimde yüzde 28, elektronikte yüzde 25, kitap ve dergide ise yüzde 6 oranında taksitli işlem tercih edilmiştir.''



Pekcan ayrıca 2020 yılının verilerinin hazırlanmakta olduğunu belirterek, ''Şu anda elimizdeki 2020 verileri ham; işlenmemiş veriler. Bunu birkaç ay içinde size 2020'nin ilk 6 aylık verilerini iş birliği kuruluşlarımızla beraber gerekli bilgi akışını da temin ederek gerçekleştireceğiz'' dedi.