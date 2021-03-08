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DÜNYAYA SATILAN MAKİNALARDA KADIN ELİ..

ELEKTROTEKS YÖN. KRL. BŞK. OSMAN GÜLER: KADINLAR MONTAJ VE OTOMASYONDA DAHA TİTİZ ÇALIŞIYOR. ELEKTROTEKS’TEN KADIN İSTİHDAMA ÖNCELİK KADINLAR, YATAK ÜRETİM MAKİNALARI İMALATINDA BAŞARIYLA ÇALIŞIYOR.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:02
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DÜNYAYA SATILAN MAKİNALARDA KADIN ELİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İş hayatının pek çok alanında her geçen gün daha fazla yer alan kadınlar makine ve montaj sanayinde de en az erkekler kadar başarılı oluyor. Makina ve imalat sanayi alanında çalışan kadınların sayısı giderek artarken, yatak üretim makinaları konusunda dünya lideri olan ve 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren Elektroteks de kadın istihdama ağırlık veriyor. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Kayapa ve Görükle Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarında ürettikleri makinaların montaj ve otomasyon bölümünde kadınların da çalıştığını söyledi. Sürdürülebilir bir gelecek için kadınların başta üretim olmak üzere tüm alanlarda etkin olmasının ülke refahı için önemini vurgulayan Güler, Biz kadın emeğinin değerini biliyoruz. Kadınların çalışma dünyasında eşit fırsatlara sahip olması konusunda hepimizin payı olmalı. Biz de bu anlamda kadın istihdamına ağırlık vermeye başladık. Halen 20 kadın çalışanımız, ürettiğimiz makinaların başında montajve otomasyon bölümlerimiz dahil verilen her işi başarı ile gerçekleştiriyorlar. Bazı alanlarda daha pratik ve dikkatli olabiliyorlar dedi. Hayatın her alanında emeklerini ortaya koyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutladıklarını ifade eden Osman Güler, kadın erkek ayrımı yapmadan çalışmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK AYRIMI OLMAMALI.

Elektroteks’in kadın personellerinden Feriha Taşa, Otomasyon bölümünde çalışıyorum. Erkeklerin yaptığı işi kadınların da yapabildiğini göstermiş oluyoruz. Kadınlara çağrım, her yerde çalışabiliriz, ülkemizin kalkınmasına elbirliği ile destek verebiliriz derken, montaj bölümü çalışanlarından Ayla Yavuz da, Günümüzde erkeklerin yaptığı işin pek çoğunu artık kadınlar da yapabiliyor. Çalışma hayatında kadın erkek ayrımı diye bir şeyin olmamalı. Çalışmak için Elektroteks’e başvurduğumda halen yapmakta olduğum işi bilmiyordum. Burada öğrettiler, eğitim verdiler. Şimdi montaj bölümünde verimli bir şekilde çalışmamı sürdürüyorum dedi. Yurtdışından gelerek Bursa’ya yerleşen ve bir yıldır Elektroteks’te çalışan Aycan Okay da, Montaj bölümünde makina başında çalışmak dışarıdan bakınca ağır bir iş gibi görünebilir ama insan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor. Yurtdışında yapılan işlerde kadın erkek ayrımı oluyor. Biz de burada verilen işleri başarı ile yapabiliyoruz. Aile ekonomimize de katkı sağlamış oluyoruz şeklinde konuştu.

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