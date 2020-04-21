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Dünyanın en prestijli doğrudan satış listesinde BİR TÜRK MARKASI: FARMASI

700 çalışanı, 2.5 milyon girişimcisi, 125 ülkeye ihracat ve 26 ülkede doğrudan satış yapan Farmasi, 250 milyon dolar cirosu ile İlk Türk markası olarak dünya ölçeğinde doğrudan satışta 32. sırasına yükseldi.

21 Nisan 2020 Salı 15:45
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Dünyanın en prestijli doğrudan satış listesinde BİR TÜRK MARKASI: FARMASI

1950’li yıllarda Dr. Cevdet Tuna’nın kurduğu, bugün ailenin üçüncü kuşak temsilcileri Sinan Tuna ve Emre Tuna tarafından yönetilen, ABD dahil 125 ülkeye ihracat yapan Türk markası Farmasi, dünyanın en prestijli doğrudan satış listesinde 32. sırada yer aldı. 

Şu an 200 bin metrekare alanda 700 çalışanı ile üretim yapan, 2019 yılında yüzde 80 oranında büyüme gerçekleştiren, 2.5 milyon girişimci ağı ile 250 milyon dolar ciro yapan Farmasi, “Direct Selling News” listesine güvenilirlik ve büyüme oranları ile dahil oldu. 

Dünyanın en prestijli doğrudan satış sitesi Direct Selling News’ün geçen hafta açıkladığı 2020 verilerine göre, Farmasi, 32. Sırada yer alarak dünyaca ünlü markaları geride bıraktı. Türkiye adına global düzeyde ilk yüz firma arasına girmeyi başaran marka, Avon, Amway, Oriflame gibi dünyanın en büyük doğrudan satış kozmetik firmaları ile zirveyi zorladı. 

Hem kurumsal, hem küresel olarak büyüme

Türkiye’nin kozmetik ihracatında birinci markası konumuna yükselen Farmasi’nin özellikle Dr. C. Tuna ürünleri, BB ve CC Kremleri, maskaraları, gıda takviyeleri, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri yok satanlar listesinde yer aldı. 

Başarının arkasında müthiş bir AR-GE ve emek var!

Bu başarının tesadüf olmadığını, arkasında müthiş bir Ar-GE yatırımı olduğunu açıklayan Farmasi Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Tuna ve Emre Tuna, “Bu tarihi başarı bir ilktir. Tüm Farmasi Ailesi olarak gece, gündüz çalışmanın karşılığını tescilli olarak almanın haklı onuru ve gururu içerisindeyiz. Bu hepimiz için bir başlangıç, asıl hedefimiz dünyanın en büyük doğrudan satış firması olmak. Sağlıklı  yaşam tarzını destekleyen ürünlerimizin kalitesi ile doğru orantılı olarak ihracat talebi büyüyor, bu da Türkiye açısından da gurur verici başarıları getiriyor” dedi. 

Global düzeyde dünyanın en büyük 100 doğrudan satış şirketleri listesinin linki;  https://www.directsellingnews.com/dsn-announces-2020-global-100-list/

Bilgi için: 

Nilüfer pazvantoğlu
E-mail: nilü[email protected] 

Tel:0532 521 19 01-

Sinan Tuna ve Emre Tuna Kimdir? 

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunlarından Sinan Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Londra'da Regent's Üniversitesi'nde, Emre Tuna ise  Amerika’da University Of Southern California”da devam etti. Her ikisi de şu an Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.

FARMASİ Hakkında:

Kozmetik ve sağlık sektöründe 70 yıllık deneyim...

Sağlık ve kozmetik sektöründe, ilklerle başlayıp ilklerle süren başarı hikayesinin temelleri 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr. Cevdet Tuna ile atıldı. Dr. C. Tuna, Almanya Goethe Enstitüsü’nde Tıp Eğitimi sonrası Türkiye’ye dönüş yaptı ve 1950 yılında Tan Laboratuvarlarını kurdu.

Geliştirdiği yüzlerce farklı formülde ilaç üretimi yaptıktan sonra kimyevi hammadde tedarik etmek üzere Tan Ecza Deposu’nu kurarak 14 bin eczacı müşteriye hizmet verdi.

Dr. C. Tuna, oğlu Hakan Tuna ile 1985 yılında kozmetik ve kişisel bakım sektörüne girdi. Likit ürün üretimi yaparak sektörde varlığını sürdüren ve ihracattaki büyük başarısıyla Tan-Alize Kozmetik ek yatırımlarla büyümeye devam etti. 2003 yılında FARMASİ ve Dr. C. Tuna markası doğdu. 2008 yılında ihracat pazarında birinci olan Farmasi, 2010 yılında doğrudan satış sistemine geçti.

Daha fazlası için www.farmasi.com

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Anahtar Kelimeler:
FarmasiSinan TunaEmre Tuna
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