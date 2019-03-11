Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102114
ALTIN
227.032
DOLAR
5.4441
STERLİN
7.0867
EURO
6.1223
İstanbul'da PKK operasyonu
İstanbul'da PKK operasyonu
Spor salonuna fuhuş operasyonu
Son Dakika
Spor salonuna fuhuş operasyonu
İdlib'te ilk devriye
Son Dakika
İdlib'te ilk devriye
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...

Dünyadan metrekare fiyatları

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare...

Dünyadan metrekare fiyatları

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare...

11 Mart 2019 Pazartesi 10:54
0 Okunma
Dünyadan metrekare fiyatları

İSTANBUL (DHA) 

Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul’dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.

Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte. Merkezi Londra’da bulunan satılık ve kiralık uluslar arası mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şehirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir mülk alabilineceğini araştırdı.

Araştırmada Monaco'ya taşınmak isteyen kişilerin muhtemelen isteklerinden taviz vermek durumunda kalacağı ortaya konuldu. Çünkü 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabiliyor.

Öte yandan listede 1 milyon dolar ile Dubai'den 143 metrekarelik, Cape Town'dan 177 metrekarelik, Sao Paulo'dan 200 metrekarelik geniş mülk alanı satın alınabileceği belirtiliyor. Listede Türkiye’den sadece İstanbul yer alırken, Megakent’ten 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk satın alınabileceği ortaya konuldu.

İşte dünya genelinde 1 milyon dolar ile satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:

Monaco: 16 metrekare

Hong kong: 22 metrekare

Londra: 31 metrekare

New York: 31 metrekare

Singapur:  36 metrekare

Los Angeles: 39 metrekare

Cenova: 41 metrekare

Paris: 46 metrekare

Sidney: 52 metrekare

Şangay: 57 metrekare

Beijing: 67 metrekare

Tokyo: 67 metrekare

Berlin: 73 metrekare

Miami: 93 metrekare

Mumbai: 100 metrekare

İstanbul: 109 metrekare

Dubai: 143 metrekare

Cape Town: 177 metrekare

Sao Paulo: 200 metrekare

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metrekare FiyatlarıMülk Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
Dolar 5.44, euro 6.12
Dolar 5.44, euro 6.12
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar
Dolar 5.47, euro 6.12
Dolar 5.47, euro 6.12
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı
Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar yüzde 25.7 azaldı
Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü
Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü
92 projeye 11 milyon TL destek
92 projeye 11 milyon TL destek
Dolar 5.43, euro 6.15
Dolar 5.43, euro 6.15

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans