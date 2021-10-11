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Dünya plastik endüstrisi 30'uncu kez Tüyap’ta buluşacak

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:15
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Dünya plastik endüstrisi 30'uncu kez Tüyap’ta buluşacak

İSTANBUL - 30’uncu yılında en büyük üreticileri bir araya getiren Plast Eurasia İstanbul fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve PAGEV iş birliği ile 1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarda, 120 bin metrekarelik alanda Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Kore, Rusya, İspanya, Tayvan, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan binin üzerinde katılımcı firma ile 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamak hedefleniyor. Fuarın katılımcılarına sunduğu dijital çözümlerle ticari iş birlikleri fuar tarihi öncesinde başlayacak ve fuar sonrasında da devam edecek. Fuar Türk plastik sektörü için verimli iş birliklerine sahne olacak.

EN YENİ TEKNOLOJİLER VE ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Plastik makinelerinden makine yan ve ara sanayi ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan ısı kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, yüksek katılımcı sayısı ile 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde uluslararası düzeyde çok önemli gelişmelere sahne olacak. Fuar, 4 Aralık Cumartesi günü 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

PLASTİK ENDÜSTRİSİ YENİ NESİL FUARCILIK DENEYİMİ İLE TANIŞACAK

Tüyap’ın geliştirdiği dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda bir araya gelecek. Bu program sayesinde fuardan önce, fuar sırasında ve fuardan sonra online çözümler ile katılımcılar ve ziyaretçiler kesintisiz buluşacak. Business Connect Programı sayesinde fuar başlamadan önce katılımcı ve ziyaretçiler birbirlerinin online profillerini görüntüleyebilecek, dijital platformda yapacakları toplantılar için istek gönderebilecek, ilgilendikleri ürünleri ve hizmetleri kolayca filtreleyip doğru ürüne ve kişiye ulaşabilecekler. Fuar öncesinde planladıkları toplantıları ister uygulama üzerinden dijital olarak isterlerse yüz yüze fuar esnasında yapabilecekler. Katılımcılar fuar sonrasında da kayıt yaptırmış ziyaretçileri inceleyebilecek, mesajlaşabilecek ve bu platform üzerinden potansiyel müşteriler ile ticarete devam edilebilecek.

GÖRÜŞMELER FUAR ÖNCESİNDE BAŞLAYACAK

Katılımcılar, Tüyap tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden fuar öncesinde 15-30 Kasım arasında arama ve filtreleme yaparak uygun iş bağlantılarını bulabilecek, talep gönderebilecek, mesajlaşabilecek ve toplantı planı yapabilecekler. Ayrıca fuar sırasında yapacakları iş görüşmeleri için altyapı oluşturma şansı elde edecekler.

1-4 Aralık arasında eşleşen katılımcı ve ziyaretçiler, Business Connect Programı üzerinden online veya yüz yüze toplantı yapabilecekler. Tüyap’ın benimsediği yeni nesil fuarcılık anlayışıyla fuar sürelerini de uzatmasıyla katılımcılar, fuar sonrasında 6-17 Aralık tarihleri arasında da görüşmelerini online olarak sürdürebilecek.

COVİD-19 TEDBİRLERİYLE GÜVENLİ FUAR ORTAMI

Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini Plast Eurasia buluşmasında da titizlikle uygulayacak. Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk fuar merkezi olarak aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine güvenli fuar ortamı yaratacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Plastik EndüstrisiTÜYAP
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