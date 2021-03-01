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Dünya kadınlarının çiçekleri, Antalyalı kadınlardan

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da seralarda büyütülen çiçekleri toplayıp paketleyen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hummalı bir çalışma telaşına girdi. Rengarenk çiçekleri hasat eden, ardından özel kutulara yerleştirerek hemcinslerine ulaşmasını sağlayan kadınlar, kadınlar gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:19
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Dünya kadınlarının çiçekleri, Antalyalı kadınlardan

ANTALYA - Yılbaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi birçok özel gün için geceli gündüzlü çalışarak çiçek üretimi yapan Antalyalı kadın tarım işçileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçekleri paketlemeye başladı. Örtü altı çiçek yetiştiriciliği yapan Ün Tarım Çiçekçilik’in sahibi Haydar Bülent Yıldırım, 40 kadın personeli olduğunu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için kesim ve paketleme yaptıklarını belitti.

60 DÖNÜM SERADAN 1 MİLYON DAL ÇİÇEK

Yıldırım, "60 dönüm seramızda 40 civarında kadın personelimizle birlikte kadınlar gününe hazırlanıyoruz. Özellikle çiçek işinde fide dikiminden çiçek kesimine, büyütmeden işlemesi ve paketlemesine kadar her aşamasında kadınlar bulunuyor. Kısacası kadınsız çiçek olmuyor. 1 milyon dal civarında çiçeği kadınlar günü için hazırladık. Bu çiçekler öncelikle yurt içine kadınlarımıza ulaşması için dağıtılacak, bir kısmı da Avrupa'ya ihraç edilecek" dedi.

KIZLARIYLA BİRLİKTE TOPLAYIP PAKETLEDİ

Antalya'daki seralarda çiçek toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışan kadın işçiler, 8 Mart çiçeklerini hazırlamanın ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Kızlarıyla birlikte çiçek serasında çalışan Fatma Akmaz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara çiçek hazırlıyoruz. Kadınların günün kutluyorum. Ben de emekçi bir kadınım, burada çalışıyorum ve kadınlara çiçek topluyorum. Yoğun çalışıyorum" diye konuştu.

Çiçek serasında annesine yardım eden Esra Akmaz (13), kadınlara özel çiçek toplamanın, paketlemenin ve kadınlara ulaşmasını sağlamanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Kadın işçilerden Döne Gülgör, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çiçeklerini kadın arkadaşlarımla birlikte hazırlıyoruz. Kadın çalışanlar olarak kadınlar günü için hazırlık yapmak çok güzel bir duygu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KadınlarıÇiçekAntalya
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