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DÜNYA DEVLERİNE TÜRK RAKİP

07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:21
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DÜNYA DEVLERİNE TÜRK RAKİP

HABER: Almina Besra BABAR 

İstanbul Ataşehir’de ISO, GMP, HACCP olmak üzere yerel ve uluslararası standart ve gereklilikleri gözeterek kozmetik ürünlerini üreten BERN Kozmetik, insan sağlığına ve diğer canlıların yaşam hakkına saygılı bir şekilde üretim yapmaya başladı. Ürün yelpazesinde kişisel ve cilt bakım ürünlerini barındıran firma, başlangıç olarak kadınların cilt ve vücut güzellikleri için yüksek kaliteli ürünler üretiyor.

Göz çevresi hasar görüyor

Pandemiyle birlikte insan hayatının neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen maskeler, göz çevresinin güneş ışığına daha fazla maruz kalmasına neden oldu. Bunu dikkate alan BERN Kozmetik,  kaş, kirpik bakım yağıyla başlayarak Hyaluronik asit ve Vitamin B3 destekli göz çevresi bakım serumu, Hyaluronik asit ve vitamin B5 destekli yaşlanma ve kırışıklık karşıtı serumları ürün yelpazesine ekledi. Asıl mesleği psikolog olan BERN Kozmetik’in sahibi İbrahim Halil Dal, insan motivasyonunu artıran en önemli olgunun genç ve güzel görünmek olduğunu söyledi ve bunu düşünerek üretime başladıklarını belirtti.

Eski Mısır ilham kaynağı oldu

İbrahim Halil Dal,  "Makyaj M.Ö. 4000 yılında, eski Mısır’da ortaya çıktı nasıl bir ihtiyaç buna neden oldu. Özellikle sürmenin yani göz bakımının o dönem ön planda olmasını sağlayan gerekçe neydi? Bunun nedenini sorguladım ve sürmenin göz enfeksiyonlarının önüne geçen bitkisel özler barındırdığını öğrendim. İşte o an hem BERN Kozmetik'in hem de ilk ürünü olan kaş ve kirpik bakım yağını ortaya çıkardım.

Bitkisel özlerle ortaya çıkan mükemmel karışımın gözleri ortaya çıkaracak dolgun kaş ve kirpikler yaratması fikri beni cezbetmişti. Çünkü mesleğim gereği her gün saatlerce insanların gözlerine bakıp onları dinliyor ve çoğu zaman bakışlarından da nasıl hissettiklerini anlamaya çalışıyordum. Aynaya baktıklarında yaşama sevinciyle dolu bir yüz görmeleri için verdiğim tavsiyelerin arkasında durarak belki de bunu destekleyecek sağlıklı, pürüzsüz ve onları mutlu edecek bir cildin de bunu başarmada etkili olabileceğini düşündüm. Sağlıkla gülümseyen yüzleri çoğaltmak için kolları sıvadım.Bu yüzden sloganımızı, 'Be Natural, Be Beautiful, Be You' olarak belirledik" açıklamasını yaptı.

30’lu yaşlarda sorunlar başlıyor

Günümüzde kullanılan makyaj malzemelerinin çeşitliliği onlarca sorunu da beraberinde getirdiğini belirten İbrahim Halil Dal,  "Genetik faktörlerin de etkisiyle fakat daha fazla kirli hava, UV ışınları gibi dış etkenler makyaj malzemelerinin olumsuz etkileriyle birleşince özellikle kadınlarda 30’lu yaşların başında cilt sorunlarını beraberinde getiriyor. Ürünlerimiz bu ve benzeri sorunlara çözüm olmak için var. İleri teknoloji ile çevreye duyarlı üretim yaparak öncelikle ulusal arenada sektöre yön veren firma hedefiyle global kozmetik pazarının en çok tercih edilen markası haline gelmek. İngiltere, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ürünlerimiz satışta" ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DÜNYA DEVLERİNE TÜRK RAKİPAlmina Besra BABAR
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