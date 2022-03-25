Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.190,78
ALTIN
932,73
DOLAR
14,84
STERLİN
19,60
EURO
16,35
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 160...
Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi
Kartepe'de mesire alanı kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya devi markalar İstanbul’a geliyor

25 Mart 2022 Cuma 15:10
Dünya devi markalar İstanbul’a geliyor

İSTANBUL - İHBİR, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda dünyanın her bölgesinden ithalatçıları, süpermarket zincirlerini ve distribütörleri “İHBİR-İstanbul Sektörel Alım Heyeti” organizasyonuyla İstanbul’a getiriyor. 29- 30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan ‘Alım Heyeti’nde dünya devi markalar İHBİR üyeleriyle buluşarak önemli anlaşmalara imza atacaklar.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, organizasyonla ilgili şunları söyledi:

“Yönetime geldiğimiz günden bugüne öncelikli misyonumuz, üyelerimizin ihracatını desteklemek ve geliştirmek oldu. Birlik olarak pandemi süresince de bu misyonu sürdürerek üyelerimize hem veri tabanı hizmetimizle hem de fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz heyetlerimizi sanal ortama taşıyarak   düzenlediğimiz pek çok sanal heyet programıyla gerçekleştirdik.”

TÜRK ÜRÜNLERİNİN TANITIMI YAPILACAK

Okutur açıklamasının devamında, “İHBİR olarak bu kez, 29-30 Mart 2022 tarihlerinde “İHBİR-İstanbul Sektörel Alım Heyeti” programı kapsamında üyelerimizin, dünya devi marka yaklaşık 100 ithalatçı, market zinciri ve distribütör ile bir araya gelerek anlaşmalarla sonuçlanan başarılı bir organizasyona imza atmayı hedefledik. İki gün sürecek olan ve dünyanın heyet programına iştirak eden firmalarımıza marka ve ürünlerini tanıtmalarına da yardımcı olmak için birçok kolaylık sağladık. Etkinlik süresince üye firmalarımız tanıtım malzemeleri ile ürünlerini etkinlik alanında sergileme imkanı bulacaklar. Ayrıca etkinlik bünyesinde çeşitli workshoplar düzenlenerek Türk ürünlerinin tadımı ve tanıtımı yapılacak” dedi.
 

İHBİR 200’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

İHBİR’in bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 200’den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Dünyanın her yerinde ihracatçı üye firmalarımız ülkemizin tanıtımı ve ürünlerimizin raflarda yer alması için tüm güçleri ve heyecanları ile çalışıyorlar. Dolayısıyla birliğimiz üyelerinin gitmediği bir ülke yok. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde üyelerimizin ürettikleri ve ihraç ettikleri tarımsal ürünlerin ülkemiz için önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üyelerimiz yalnızca pandemi döneminde muazzam bir artış gösteren temel gıda maddeleri talebini karşılamakla kalmamış, dünyanın her bölgesine gıda ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlamıştır. Güncel ihracat rakamlarımız da bunu doğrular niteliktedir. Yapmamız gereken ihraç ettiğimiz ürünlerin hak ettikleri şekilde daha yüksek katma değerli ve daha yüksek miktarlarda satışlarını gerçekleştirmektir. İhraç ettiğimiz ürünlerin daha yüksek katma değerli olması, üye firmalarımızın daha çok kazanç elde etmeleri ve ülkemize daha çok döviz kazandırmaları için birliğimiz bu konu odaklı yeni projeler üzerinde çalışıyor” dedi.
 

TİCARET BAKANLIĞIMIZIN BELİRLEDİĞİ ÜLKELERE YÖNELİK ALIM HEYETLERİ DÜZENLEDİK

Ticaret Bakanlığı’nın hedef ve öncelikli olarak belirlediği ülkelerden seçilen en prestijli firmalarla üyelerini bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, “Araya pandemi gibi zorlu koşullar girmesine rağmen organizasyonlarımızı sanal olarak gerçekleştirmeye de devam ederek, Alım Heyeti tecrübemizi dijital ortamlarda da çok iyi yönettik. Türkiye genelinde faaliyet gösteren diğer birliklere göre en fazla alım heyeti organizasyonu yapan birlik olduk. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların ardından normalleşmeyle birlikte İHBİR faaliyetlerine kaldığı yerden devam ederek emek veren ihracatçılarımızın her zaman ve her koşulda yanında oldu. Son 4 yılda Birlik olarak düzenlediğimiz sanal ve fiziki alım heyeti organizasyonlarında üyelerimiz ile dünya genelinde ithalatçı, distribütör ve market zincirlerinin yetkilileriyle 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesine vesile olduk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Devi Markalarİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor
e-Ticaret sektörünün 2022 yılında 560 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
"Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek"
"Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek"
Türkşeker: 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmakta
Türkşeker: 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmakta
Aydın Soyyiğit: 4 yılda ihracat rakamını iki katına çıkardık
Aydın Soyyiğit: 4 yılda ihracat rakamını iki katına çıkardık
Lise öğrencileri, her gün 6 bin plastik bidon üretiyor
Lise öğrencileri, her gün 6 bin plastik bidon üretiyor
2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi yüzde 6 arttı
2021 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi yüzde 6 arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı mevduat açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı mevduat açıklaması
Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor
Edremit Körfezine ulaşımı rahatlacak çalışma başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma