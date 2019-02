Dünya devi Kansai Paint ile renge renk, güce güç kattık

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk kimya sektörünün önemli isimlerinden Polisan Holding, yüzde 100 oranında iştiraki olan Polisan Boya'nın yüzde 50 oranındaki hissesini geçtiğimiz yıllarda Japonya'nın boya üreticilerinden Kansai Paint'e 113,5 milyon dolara satmıştı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ertuğrul Bitlis, Polisan Boya'nın kuruluşundan dünya devi Kansai Paint ile ortaklıktan ve yatırımlardan bahsetti...

Polisan Boya’nın kuruluş süreci ve günümüzdeki yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

55 yıllık geçmişi olan Polisan Holding’in iştiraklerinden biri olan Polisan Boya 1985 yılında Dilovası’nda 10.000 ton kapasite ile kurulmuştur. Yıllar içerisinde “Polisan ile dünyayı daha renkli, keyifli ve huzurlu yaşanır kılmak” vizyonunun rotasından uzaklaşmadan değişen trendlere göre belirlediği stratejiler; bayileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile geliştirdiği güvene dayalı, uzun soluklu, şeffaf ve samimi ilişkiler; tüketici taleplerini yönlendirerek, doğru ihtiyaçları teşhis ederek geliştirdiği ürün ve hizmetler; aidiyet duygusu yüksek çalışanlarının sahip olduğu, dürüstlük, bağlılık, mütevazilik, yenilikçilik, çevreye ve insana duyarlılık gibi değerler ile gelinen nokta uluslararası arenada rekabet gücü yüksek dev boya markası konumudur. İnşaat boyalarının fonksiyonel faydalarının yanı sıra mekanlara estetik kazandırdığını “Polisan, boya değil, ev kozmetik ürünleri üretir” yaklaşımı ile vurgulayan Polisan Boya 2008 yılında tescillediği “Home Cosmetics” kavramı ile dünyaya “Ev Kozmetiği” konseptini tanıştıran ilk firmadır. Emsalsiz özelliklere sahip akıllı boyalar, satış noktalarını üretim merkezine çeviren su bazlı mix makineleri (renklendirme makineleri), satış kanalında etkin dağıtımı sağlayan lojistik merkezleri, tüketicilere alışveriş konforu sağlayan shop konsepti gibi boya sanayi için ilk olan bir çok ürün ve hizmete imza atmıştır.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Ertuğrul Bitlis

3 VARDİYADA 540 BİN TON ÜRETİM YAPILIYOR

2016 yılı sonunda Japonya’nın lider, dünyanın ise ilk 10’unda yer alan Kansai Paint ile gerçekleştirilen ortaklık neticesinde renge renk, güce güç katmıştır. Sadece boya sektörünün değil Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Polisan Kansai Boya’nın bugün 300’den fazla ürünü, 5000’den fazla çeşidi, 50.000’den fazla rengi bulunmaktadır. 10.000 ton’luk Dilovası’ndaki tesisin kapasitesi zamanla yeni yatırımlarla 3 vardiyada 180.000 tona arttırılmıştır. Ocak 2019’da ise 50 milyon Euro’luk yatırım ile Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesindeki 142.000 m2 alan üzerinde, üç vardiyada 540.000 tona kadar çıkabilecek kapasiteye sahip yeni boya üretim ve depolama tesisi faaliyetine başlamıştır. Bu kapasite Türkiye’nin inşaat boyalarındaki tüm ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir. Uluslararası Standartlarda inşa edilmiş EN 1090-2 sertifikasına uygun, çevreci ve enerji verimliliği yüksek olan tesisin onay süreci tamamlandığında, Türkiye’nin ilk Leed Gold sertifikasına sahip boya fabrikası olacaktır. Bu yatırımımız ile yeni pazarlara açılarak, global bir marka olmak ve tartışmasız liderlik konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz.

Polisan Holding'in diğer iş kollarından da bahsedebilir misiniz?

Poliport 1971 yılında, öncelikle gurubun kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Çok geçmeden diğer firmalardan gelen talepler doğrultusunda sıvı kimyasal depolama tesislerine yapılan yatırımlar ile Anadolu yakasında İstanbul'a en yakın ve en büyük terminallerden biri haline geldi.Poliport, Dökme sıvı depolama, Kuru Yük ve Genel Kargo ve Antrepo Hizmetleri veriyor. Dökme sıvı depolama işinde, 1990’lardan bu yana Dow, BASF, Bayer, Sabic, Shell gibi dünyanın en büyük üreticilerine hizmet veriyoruz. Kuru yük limanında kömür, alüminyum, saç, demir, profil boru, orman ürünleri gibi çeșitli dökme ve genel kargo elleçliyoruz.

60’lı yıllarda kurulan Polisan Kimya ile 1964 yılında emülsiyon reçinelerinin, 1968 yılında formaldehit reçinelerinin ve 2001 yılında da, birçok sanayinin girdilerinden olan emülsiyon polimerlerinin fason üretimini Türkiye’de ilk defa biz başlattık.2004 yılında dünyanın önde gelen firmalarından Rohm and Haas firması ile ortaklık kurulmuștur. 2009 yılında Rohm and Haas firmasının dünyanın lider kimya şirketi Dow Chemical tarafından satın alınmasından sonra bu ortaklık Dow Chemical ile devam etmektedir.

2013 yılında Yunanistan'da full otomasyonla çalışan Yunanistan ve Balkanlardaki tek PET Granül tesisini satın alarak Polisan Hellas’ı kurduk.Polisan Yapı ise Kağıthane’deki ilk fabrikamızın yerine DAP inşaata kat karşılığı yaptırdığı Z ofis projesini hayata geçirmiştir; satışları devam etmektedir. Ayrıca yine Dap Yapı Pendik Kurtköy’deki 200 dönüm arazimize inşaat projesi üzerine çalışmaktadır.İlk iştirakimiz Şark Mensucat ise Çerkezköy’deki 50 dönümlük arazimizde fason olarak dokuma, kumaş boyama, apreleme ve finisaj hizmetleri vermektedir.

Japon firması Kansai ile yapılan ortaklıkla nasıl bir dönüşüm yaşandı?

1918 yılında kurulmuş olan Kansai Paint Co. Ltd., ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, ve oto tamir boyaları olan bir boya üreticisidir. Raporlama açısından; Japonya, Hindistan, Asya, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da dahil olmak üzere yedi ayrı coğrafyada faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de de otomotiv ve endüstriyel boyaları ile yer almaktadır. Tokyo Borsasında hisseleri işlem görmektedir. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 100. yılını kutlayan Kansai Paint firmasının 2017 cirosu yaklaşık 3 milyar ABD dolarıdır. Eşit ortaklık-eşit yönetim ilkesi ile 2016 yılı sonunda gerçekleştirilen bu ortaklıkta her şeyden önce en büyük avantaj iki kurumun kültürlerinin birbiriyle uyumudur. Kansai firmasının çalışkan, disiplinli, mütevazi, saygılı ve samimi yapısı Polisan tarafı ile örtüşmüştür. Kansai Paint’in teknik ekspertizi, Polisan Kansai Boya’nın inovatif ürün ve hizmetleri ile global pazarlarda beraberce büyümeyi hedefliyoruz.

NİJERYA'DAN AZERBAYCAN'A İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyorsunuz?

Son beş yılda Rusya ve KKTC gibi komşu ülkelerin yanı sıra Nijerya’dan Azeybaycan’a, Irak’tan Gana’ya kadar 30’dan fazla ülkeye kısıtlı miktarda da olsa aktif ihracat gerçekleştirdik. Polisan Kansai Boya’nın, bu ülkelerin 18’inde münhasır distribütörlük sözleşmesi vardır. Kansai Paint ortaklığı ve yeni fabrika yatırımımız ile birlikte yurtdışı pazarlarda büyüme stratejimize odaklanıyoruz. Polisan Kansai Boya’nın iç pazarda geliştirdiği başarılı sistem ve dağıtım modellerini yurtdışı pazarlara adapte edeceğiz. İhracat yapılanmamız da bu stratejiye paralel olarak yeniden organize edilmektedir.

Polisan Kansai Boya’nın yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

Tam otomasyona sahip yeni fabrika yatırımından sonra saha operasyonlarımızda da otomasyon çalışmalarının arttırılması planlanmaktadır. Sadece boya sektörü değil diğer sektörlere de örnek olacak müşteri odaklı sistemleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

ÜRETİMİN YENİ KURALLARINI OTOMASYON VE ROBOTLAR BELİRLİYOR

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdiniz robotlu üretimi hayata geçirdiniz. Bunun faydaları ve üretime etkileri nelerdir?

Üretimin yeni kurallarını otomasyon ve robotlar belirliyor. Dünya sürekli evrim geçiriyor. Bu döngü içinde dünyayı bekleyen yeni dönemin lokomotifini ise endüstriyel otomasyon, robotik ve yapay zeka teknolojileri gibi yüksek katma değere sahip ileri teknoloji alanları ve akıllı sistemler oluşturuyor. Türkiye’nin geleceğin güçlü sanayi ülkelerinden birisi olması; üretim sistemlerinin değişmesine, akıllı makinelerin artmasına, mühendislik çalışmalarının ve ArGe yatırımlarının artmasına bağlı. Tam otomasyona sahip yeni üretimimiz ile beraber her şeyden önce hız kazandık. İnsana dayalı olmayan bu yeni sistemde hata oranı minimize, standart üretim ise maksimize olmakta.

2019 ylında Türkiye'de ve yatırım yaptığınız diğer ülkelerde hedefleriniz nelerdlr?

2018 yılının ikinci yarısında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, boya sektörünü de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, boya operasyonumuz da bu daralmadan etkilendi. Yeni fabrika yatırımımızdan önce mevcut fabrikamızın kapasitesi ile ancak iç piyasa talebini karşılayabiliyorduk. Şimdi artan kapasitemiz sayesinde ve iç piyasadaki talep gerilemesinden dolayı dış pazarlardaki odağımızı yükselttik. 2019 hedefimiz daralan pazara rağmen iç piyasadan maksimum pay alırken dış pazarlardaki etkinliğimizi arttırmak.