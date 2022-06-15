Dr. Akın Arslan: “70 bin kişi aynı fikri düşünür, sadece 1 kişi yapar”

HABER: DİNÇER KARACALAR

“ 70 bin kişi aynı fikri düşünür, sadece 1 kişi yapar ve en az 11 kişi de yapılanı inovasyon ile farklılaştırarak kendine pazarda bir şekilde yer bulur. Esas olan düşünmek değil, hayata geçirebilmek yani "execution"dır. Eğer, çok değerli olduğunu düşündüğünüz fikrinizi paylaştığınızda çalınacağını düşünüyorsanız, hızla o fikirden ve ağırlığından kurtulun, çöpe atın ve yolunuza devam edin. Çünkü, çalınabilecek kadar kolay ve taklit edilecek bir fikriniz varsa, içinde size özel iş zekaları barındırmıyorsa, o işe hiç kafa yormaya ve beş kuruş harcamaya değmez. İşte, bu ‘Tecrübe’dir.” dedi.

Start-up Başarı Rehberi lansmanında, start-up ekosistemindeki girişimciler ve yatırımcılar yaşamış oldukları tecrübelerini paylaştılar. KPMG Türkiye’nin ev sahipliğinde, 13 Haziran pazartesi tarihinde Kolektif House KoLounge Maslak’ta “Start-up Başarı Rehberi” lansmanı düzenlendi. Açılış konuşmalarını, KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan ve Kolektif House CEO’su Ahmet Onur gerçekleştirdi. Ardından, Start-up Ekosistemine 360° Bakış oturumunun moderatörlüğünü KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz’ın yaptığı panelde, Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, 212 Kurucu Ortak Ali Karabey, Revel Games, Kurucu Ortak & CEO / Q Angels Ayşe İnal, 500 İstanbul, Başkan Yardımcısı Esat Acar, girişimci ve yatırımcı olarak yaşanmış tecrübelerinin yer aldığı birer konuşma yaptılar. Panelin ardından, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Serkan Ercin, Girişim Sermayesi ile Doğru Yatırım Sunumunu gerçekleştirdi.

Dünya lojistik sektörü 7 trilyon dolara gidiyor, Türkiye’nin konjonktürel avantajı var

Dünya ticaretinin yaklaşık 1/3’nün doğrudan lojistikle ilgili olduğunu ifade eden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“ Lojistik sektörünün global büyüklüğü 7 trilyon dolara doğru gidiyor. Pandeminin yarattığı kısıtlamalar üretimi doğrudan vurmuştur ve tedarik zincirinin sürekliliği bozulmuştur. Yıllardır farkında olunmadan neredeyse yüzde yüz Çin’e doğrudan bağımlı hale gelinen çip, elektronik kart vb. komponentlerdeki üretim aksaklıkları, ürün kuyruklarını arttırmış ve dünya lojistik trafiğinin ağırlık merkezi bozulmuştur. Çin ile Batı ticaret koridoru arasındaki lojistik trafiği büyük zarar görmüş, arz-talep dengesizliği navlun fiyatlarında 6 kata varan artışlara sebep olmuştur. Çin’den Avrupa’ya normalde 4 hafta olan konteynerin yolculuğu 8-12 haftaya çıkmıştır. Çin’den 8-12 haftada Avrupa’ya ulaşabilen bir konteyner, eğer ticari kısıtlamalar olmazsa, Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktalarına sadece 5 günde ve Çin’e göre çok daha uygun fiyata ulaşabilmektedir. Bu süreç, Türkiye için çok büyük bir konjonktürel avantaja dönüşmüştür.” diye konuştu.

Tırport, 7 ülkede 6 dilde lojistiği uçtan uca dijitalleştiriyor

Türk lojistik teknolojileri start-up’ı Tırport’un global çaptaki başarı öyküsünü anlatan Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: