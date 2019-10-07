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Dövizde son durum

Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle dövizler yeni haftaya hafif yukarı yönlü başladı.

Dövizde son durum

Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle dövizler yeni haftaya hafif yukarı yönlü başladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:38
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Dövizde son durum

İSTANBUL - ABD-Çin ticaret müzakerelerinin bu hafta Perşembe ve Cuma günü yeniden başlaması planlanıyor. Çinli üst düzey yetkili Liu He, Perşembe ve Cuma günü Washington'da ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile birararaya gelecek.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7060 lira ve en yüksek 5.7169 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.2838 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.0611 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında hareket ediyor.

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther Geogre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu aşamada yeni bir faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını savundu.

Fed'in düşük enflasyonu yükseltme amacıyla faizleri düşürmesi gerektiği yönündeki görüşlere karşı çıkan George, düşük enflasyonun büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin (National Association for Business Economics - NABE) Denver'daki etkinliğinde konuşan George, "Mevcut koşullarda düşük enflasyon konusunda endişe etmek gereksiz görünüyor. ABD ekonomisi hali hazırda, düşük enflasyon, düşük işsizlik ve ılımlı büyüme görünümünün devam işaret ettiği iyi bir yerde... Eğer tüketicilerin güvenlerini kaybetmekte olduklarını görürsem, bu olabilir, faiz konusunda kararını yeniden düşünürüm" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DövizSon DurumKüresel Gelişmeler
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