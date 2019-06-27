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Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, seçim sonrası piyasaları yorumladı. Ekrem İmamoğlu ile G20’de Türkiye’nin elinin güçlendiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, “Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.

Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, seçim sonrası piyasaları yorumladı. Ekrem İmamoğlu ile G20’de Türkiye’nin elinin güçlendiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, “Döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:48
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Döviz borcu olan, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli

İSTANBUL - Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ekonomi, diplomasi ve piyasalardaki durumu ve beklentileri değerlendirdi.

İstanbul seçimlerinin sonuçlanmasından sonra ilk günkü heyecanın yerini memleket meseleleriyle alakalı ciddiyetin aldığını ifade eden Prof. Dr. Alkin, “Hem yatırımcılar hem de vatandaş 23 Haziran’daki seçimi doğru şekilde tamamlanması gereken bir iş olarak gördü ve Türkiye’nin önündeki ciddi meselelere bakmaya başladı. Mesele vatandaş için iş ve aş, yatırımcılar için ise ABD ile ilgili tartışmalar, Suriye’deki çatışmalar, Doğu Akdeniz’deki gerginlik ve aynı zamanda büyüme ile enflasyon beklentileridir” diye konuştu.

İMAMOĞLU İLE G20’DE TÜRKİYE’NİN ELİ GÜÇLENDİ

İstanbul seçimlerinin, Türkiye’de demokrasinin hâlâ ayakta ve iş görür halde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bunun hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Osaka’daki G20 zirvesi öncesinde İstanbul seçimlerinde ortaya çıkmış bariz sonucun, Ankara tarafından kabul edilmiş olması, S-400 müzakerelerinde Türkiye’nin elini güçlendiren önemli bir ayrıntı. Çünkü 31 Mart seçimlerinin iptali sonrası yapılan açıklamalar, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye lehine hareket etmesini engeller tarzdaydı. Senato, Temsilciler Meclisi, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Türkiye’nin demokrasiden saptığı konusunda sert şekilde uyarıyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmiş olması ve yeni seçilen belediye başkanının hemen göreve hazır hale gelmesi, Osaka’daki zirve öncesinde Türkiye aleyhinde konuşanları susturdu diyebilirim.”

PİYASALAR NEYE GÖRE DAVRANIYOR?

Prof. Dr. Emre Alkin, mevcut şartlar altında yatırımcıların erken seçim ihtimali, Türk-Amerikan gerginliği, Doğu Akdeniz meselesi, Suriye’deki sıcak çatışma ortamı ve nihayetinde bozulan ekonomik parametrelerle değerlendirme yaparak ‘fazla para bağlamadan’ yola devam edeceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. Alkin, “Bu durum, Türk para ve sermaye piyasalarında volatiliteyi arttıracak bir sonuca yol açacaktır. Buradan hareketle döviz kurları mesnetsiz şekilde gevşediği zamanlarda döviz borcu olanların bu fırsatı değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü elimizdeki tüm veriler, piyasaların henüz sakinleşmekten çok uzak olduğunu bizlere söylüyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Prof. Dr. Emre AlkinDöviz BorcuKur
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