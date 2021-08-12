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DOSABSİAD’DAN AFET BÖLGESİNE İHTİYAÇ MALZEMESİ DESTEĞİ

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:54
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DOSABSİAD’DAN AFET BÖLGESİNE İHTİYAÇ MALZEMESİ DESTEĞİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Çevikel’in Başkanlığını yaptığı TÜGİAD’ın ardından DOSABSİAD da yardım elini yangın bölgesine uzattı. Yangından zarar gören bölgeye gıda ve ilaç saklamada kullanılan kuru buz ve yanmaz eldiven ulaştırıldı.

Orman yangınları nedeniyle herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Süratle harekete geçerek Orman Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle koordine bir şekilde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda elimizi taşın altına koyduk. Genel Başkanlığını yaptığım TÜGİAD’ın gönderdiği 3 TIR içme suyunun ardından DOSABSİAD olarak da gıda ve ilaç saklamada kritik önem taşıyan kuru buz ve yanmaz eldiven temin etmeye başladık” açıklamasını yaptı.

‘BİZZAT SAHADA AKTİF ÇALIŞIYORUZ’

Orman yangınlarının sürdüğü bölgelerdeki çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yangınlar görevliler ve onlara yardım eden gönüllüler eliyle kontrol altına alınmaya çalışılırken ortaya çıkan ihtiyaçları da hep birlikte el ele vererek karşılamamız gerekiyor. Bu zor günleri, birlik ve beraberliğimizi tesis edebilirsek atlatabiliriz. İlk günden itibaren bölgedeki kurum ve kuruluşlar ile temas halinde öncelikli ihtiyaçları belirliyor ve ona göre yol haritamızı oluşturuyoruz. DOSABSİAD olarak da hızlıca Muğla’daki Değirmenyanı Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi’ne hem gıda, hem de ilaç ve benzeri maddeleri saklamada kullanılması gereken kuru buzun yanı sıra yanmaz eldiven ulaştırmaya başladık. Diğer ihtiyaç kalemleri için de hazırlıklarımız sürüyor diye konuştu.

YARDIMLAR, KESİNTİSİZ SÜRECEK.Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından dayanışma ruhunun baki kalacağını da belirten Çevikel, “Hala bazı kentlerde alevlerle mücadele sürüyor. Hava koşulları ve arazi şartlarının alevleri büyütme ve yeni yangınlara yol açma riskinin olduğunu gözlemledik. Bu nedenle yangınların kontrol altına alınması için mücadele eden ekiplere desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. DOSABSİAD Yönetimi olarak üyelerimizden aldığımız güçle yangından etkilenen alanlardaki ihtiyaçları, karşılamaya devam edeceğiz. Afet bölgelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bizler sahada olmayı sürdüreceğiz. Yardımlarımız, yangınlar söndürüldükten sonra da aralıksız devam edecek. Sorumluluk hisseden ve imkânı olan herkesi yaraları sarmaya davet ediyoruz dedi.

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DOSABSİADDAN AFET BÖLGESİNE İHTİYAÇ MALZEMESİ DESTEĞİ
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