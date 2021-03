DOSABSİAD'IN BÖLGE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İNGİLİZCE KURSU NİSAN AYINDA BAŞLIYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), bölge çalışanlarının İngilizce eğitimi almaları için nisan ayında online dil kursu başlatıyor. Tüm dünyada geçerli kabul edilen dil olan İngilizce’nin, ihracat payı yüksek firmalarda çalışanlar tarafından bilinmesinin önemine vurgu yapan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, yabancı dil bilmenin, çalışma hayatında her zaman avantaj olduğunu ifade etti. DOSABSİAD, Türkiye dışında 11 ülkede hizmet veren Oxford As Academy Dil Okulları’yla yaptığı işbirliğiyle ‘Bir Dil Bir Hayat’ projesi kapsamında, çalışanların İngilizce öğrenmesi konusunda önemli bir adım attı. Üyelerinin ve üye çalışanlarının çağa hızlı adapte olması ve globalleşen dünyada gelişmelerden geri kalmamaları için çalışmalarını sürdüren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracat ağırlıklı üretim yapan firma çalışanlarına yönelik online İngilizce eğitimi için görüşmelerini tamamladı. Oxford As Academy Dil Okulları işbirliğiyle gerçekleşecek eğitim için, yetkililerle makamında görüşen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ''Kişisel ve mesleki gelişim açısından artık küresel lisan haline gelen İngilizce’nin öğrenilmesi günümüzde mecburiyet haline gelmiştir. Bölge çalışanlarının yaş ortalamasının genç olması ve firmalarımızın ihracat ağırlıklı çalışması nedeniyle İngilizce öğrenilmesini çalışanlarımıza büyük avantaj sağlayacaktır dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ.

Başkan Çevikel, günümüzde yabancı dil bilmenin avantaj olduğuna vurgu yaparken, “Bizim gibi çalışan nüfusu çok genç ve 5 milyar dolar ihracat hacmine sahip bir bölgede çalışanların da İngilizce bilmesi büyük önem taşıyor. Bizler bu anlamda elimizden geleni yapmak için hazırız. Konu teknoloji, girişimcilik, start-up olduğunda heyecanımız çok yüksek oluyor. Oxford As Academy gibi uluslararası bir dil okulu ile böyle bir projede işbirliği yapmak çalışanlarımıza, dolayısıyla da bölgemize büyük artı sağlayacak dedi.

HEDEFİMİZ İNSANLARA İNGİLİZCE DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK.

Toplamda 1 yıl sürecek eğitimler sonucunda çalışanlara sertifika da verileceğini ifade eden Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları Genel Müdürü M. Armağan Burcu da Bizim hedefimiz insanlara İngilizce düşünmeyi öğretmek ve ben bu dili öğrenebilirim özgüvenini aşılamak. Çoğu dil okulu derslerinde bile yabancı öğretmenlerle çalışamazken biz bu projelerimiz de bile, ders alan öğrencilerimizi yabancı öğretmenlerle buluşturarak dil öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz. DOSABSİAD’la yaptığımız işbirliği sonucunda da programa katılanlarla sertifika vereceğiz ve güzel bir sonuç alacağız şeklinde konuştu.