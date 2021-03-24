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DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE, YEŞİL MUTABAKATTA YERİNİ ALMALI DEDİ..

24 Mart 2021 Çarşamba 16:46
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DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL TÜRKİYE, YEŞİL MUTABAKATTA YERİNİ ALMALI DEDİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin ‘yeşil dönüşüm’ yolculuğunda Yeşil Mutabakat’ta mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Çevikel, DOSAB’da su geri kazanımı konusunda örnek bir projeyi tamamlamak üzere olduklarını da açıkladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa’da gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı Marmara etkinliğinde Gelecek İçin Sıfır Atık Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Meltem Acet’in yaptığı panelde Halkbank Kadın Girişimci Bölüm Müdürü Yasemin Dayı, Geneon Biyoteknoloji Kurucusu Begüm Esra Aytan ve Mimar-Sanatçı Melek Bulut ile birlikte panelist olan Çevikel, sıfır atık konusunda yapılması gerekenleri anlattı. SIFIR ATIK, TEMİZ ÜRETİM.. ‘Cesaret et, kendi başarı hikâyeni yaz’ sloganıyla gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yaptığı Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı Marmara etkinliğinde Gelecek İçin Sıfır Atık Paneli’nde konuşan TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sıfır atık konusunun gelecek için hayati önemde olduğunu söyledi. Sıfır atık ve su sorunu konusunun DOSAB Başkanı Ersan Özsoy ve Yönetim Kurulu'nun da uzun süredir gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizen Nilüfer Çevikel, “DOSAB ciddi bir su sorunu yaşanacağını öngörerek, rol model olacak bir çalışmayı hayata geçirdi. Deşarj edilen suyun yüzde 40’a yakınını geri kazandıracak olan bu proje ile yer altı su kaynakları daha az kullanılacak ve DOSAB'ın bu çevreci yaklaşımı örnek olacaktır. Yenilenebilir enerji konusunda da DOSAB, kendi tesislerinin ihtiyacının yarısını karşılayan güneş paneli yatırımını yapmış durumda. Üye firmalarımız, dünyanın hemen her yerine ihracat yapıyor. Dünya ticareti artık sıfır atık, temiz üretim gibi konularda üreticiyi bu yatırımı yapmaya zorluyor. Dolayısıyla DOSAB firmaları da bu konuda araştırma ve yatırımlarını genişletmiş durumda dedi. YEŞİL DÖNÜŞÜMDE HIZLI OLMALIYIZ. İklim değişikliği, su ve yenilenebilir enerji başlıkları için çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nı çok önemsiyoruz. Bu anlaşma, çevre dostu olmayan firmaların ürün satmasını imkânsız hale getiriyor. Doğal kaynakların sonsuz olmadığını bilmeli ve karbon salınımına dikkat etmeliyiz. Tehlikenin farkında olarak ivedilikle çalışmalar yürütülmeli. Avrupa Birliği’nin 1 milyar Euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Projesi de bu bağlamda çok önemli. Karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu mutabakatta ülkemiz yerini mutlaka almalı. Türk sanayicileri olarak izleyici değil, katılımcı noktasında olmalıyız. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı ‘Yeşil Dönüşüm’ konusu da çok önemli ve hızlıca hareket edilmesi gereken bir alan. Sıfır atık ve yenilenebilir enerji için ciddi yatırımlar yapılmalı. Daha az enerji, su kullanarak daha az maliyetle üretim yapmamız şart ifadelerini kullandı.

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