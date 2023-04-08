Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Domates ihracatından ilk çeyrekte 203 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 40 artarak 203 milyon 834 bin dolara çıktı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 17:44
6 Okunma
Domates ihracatından ilk çeyrekte 203 milyon dolarlık gelir
Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 145 milyon 887 bin dolarlık domates ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise 45 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 40 artırarak 203 milyon 834 bin dolar gelir elde etti.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında ise Polonya geldi.

Türkiye, Polonya'ya bu yılın ilk üç ayında 33 milyon 361 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Polonya'yı 33 milyon 85 bin dolarla Romanya, 28 milyon 285 bin dolarla Almanya izledi.

"Hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ihracatında ilk 3 ayda yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin domates üreticilerini ve seralarını da olumsuz etkilediğini aktaran Yanmaz, "Depremin üzüntüsünü tüm ülke olarak birlikte yaşadık. Deprem bölgelerinde bulunan seralar ve üreticilerimiz de zarar gördü. Gıda üretiminin önemini pandemi sürecinde çok iyi bilen çiftçilerimiz kısa sürede seralarının başına geçerek üretimlerine devam etti. İhracat rakamlarının geçen yıla göre artış göstermesi hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız açısından çok sevindirici bir durum. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarımız daha da artarak devam edecek." dedi.

SERA-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Pekdemir ise ihracat rakamlarındaki artışın Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti.

Hükümetin üretimin artması için sera kuracak kişileri düşük faizli kredi vererek desteklediğini aktaran Pekdemir, "Bu politikadan dolayı sera kurulumu her geçen gün artmaktadır. Yeni yapılan seralarla ihracatımız da bir önceki seneye göre arttı, bu da sevindirici bir durum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DomatesihracatıGüneydoğuAnadoluİhracatçıBirlikleriGAİB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mücevher sektöründen ilk çeyrekte 1,6 milyar dolarlık ihracat
Mücevher sektöründen ilk çeyrekte 1,6 milyar dolarlık ihracat
Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ilk çeyrekte 3,27 milyar dolara ulaştı
Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ilk çeyrekte 3,27 milyar dolara ulaştı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Bakan Dönmez: Küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak
Bakan Dönmez: Küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak
Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
Türk somonu ihracatında hedef ülke çeşitliliğini artırmak
Türk somonu ihracatında hedef ülke çeşitliliğini artırmak
Bayraktar AKINCI'nın 96 kursiyeri mezun oldu
Bayraktar AKINCI'nın 96 kursiyeri mezun oldu
Hükümetler inatçı enflasyona karşı vatandaşı korumaya devam ediyor
Hükümetler inatçı enflasyona karşı vatandaşı korumaya devam ediyor
Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı
Trakya, yılın ilk çeyreğini 520 milyon doları aşan ihracatla kapattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi