Dolar ve Euro'da son durum

İSTANBUL - FOMC tutanaklarına göre, üyelerin çoğunluğu, "özellikle ılımlı enflasyon baskısı ortamında, FOMC'nin para politikasının daha fazla sıkılaştırılması konusunda sabırlı davranabileceğini" belirtti.



Birçok FOMC üyesinin, faiz oranlarını yeniden değiştirmeden önce, Fed'in "son aylarda daha fazla dile getirilen" riskleri değerlendirmesinin önemli olduğunu söylediğini gösteren tutanaklara göre, bu üyeler, "ilerideki toplantılarda geleceğe dönük yönlendirmeyi tamamıyla ortadan kaldırmanın ve bunu politika kararlarının verilere bağlı yapısını vurgulayan dil ile değiştirmenin uygun olacağı"nı belirtti.



Gelişmelerin etkisiyle, erken işlemlerde;



- dolar en düşük 5.4681 lirayı ve en yüksek 5.4965 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,



- euro en düşük 6.3171 lirayı ve en yüksek 6.3647 lirayı gördükten sonra 6.34 – 6.35 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.0012 lirayı ve en yüksek 7.0424 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında hareket ediyor.



Alnus Yatırım’ın “FOMC toplantı tutanakları sonrası global piyasalar Powell’ın açıklamalarına odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ticaret Dengesi verisi Kasım ayında beklentilerin aksine artış ile 19 milyar euro fazla verdi.



“Euro Bölgesi’nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisinin hafif altında yüzde 7.9 oldu.



“St.Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinde büyümenin devam edeceğine yönelik beklentisini korumaya devam ettiğini ifade ederken Fed’in faizleri daha fazla artırmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği uyarısını dile getirdi. FOMC Komite Üyesi Bostic yaptığı değerlendirmede, Fed’in Aralık ayı toplantısında 25 baz puan artışa gittiğini ve bu artışın nötr para politikasına ulaşmayı yakınsadığını belirtirken ABD ekonomisine yönelik büyümenin devam etmesini fakat 2018 yılına göre nispeten daha yavaş gerçekleşmesini öngördüğünü belirtti.



“İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, Piyasalardaki dalgalanmanın tek sebebinin Brexit süreci olmadığına değinirken, mecut durumda ticaret savaşlarının etkisi ve global ekonomide ivme kaybının bu süreçte etkili olduğunu belirtti.



“Fed’in 18-19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, pek çok üye kademli faiz artırımı patikasında ek faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini öngörüyor. Bazı üyeler aşağı yönlü risklerin artmış olabileceğini ifade ederken, ekonomilerin gücü ile piyasalar arasında ayrışmaların yaşandığını vurguladığı görülüyor. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.



“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak MÜSİAD Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, finansal piyasalarda dengelenme sürecinde çok önemli bir mesafe kaydedildiğini ifade ederken, bütçe disiplininde ise sıkı duruşun devam edeceğini belirtti. Açıklamaların detaylarında bugün için KOBİ’lere yönelik çok önemli bir paketin açıklanacağı vurgulandı.



“Dün, yurtiçinde lirada artan oynaklık ile birlikte kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı gözlemlenirken küresel piyasalarda bazı yerel Fed Başkanları’nın yaptığı değerlendirmeler sonrasında dolarda değer kayıplarının yaşandığı görülüyor. Kurun dün, fiyatlamalarda 5.4405-5.5448 aralığında hareket ettiği ve günü 5.4742 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.



“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.51 değer kazanımı ile 91 bin 156 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.6 milyar lira oldu.



“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.61 düşüş ile yüzde 19.55 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.30 düşüş ile yüzde 16.75 düzeyinde günü tamamladı.”