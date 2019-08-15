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Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler, üç günlük bayram tatili ertesinde güne en az yüzde 0.82 düşüşle başladı, dolar yüzde 1.0 geriledi.

Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler, üç günlük bayram tatili ertesinde güne en az yüzde 0.82 düşüşle başladı, dolar yüzde 1.0 geriledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
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Dolar ve Euro'da son durum

İSTANBUL - ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin cari ekonomik şartlarını

"oldukça iyi" olarak tanımladığı ve Fed'in poliika çerçevesi gözen geçirmesinin amacığını Japonya benzeri bir deflasyonist tuzaktan kaçınmak olması gerektiğini söyledi.

"İşsizlik oranı neredeyse 50 yılın en düşük düzeyinde; enflasyon düşük ve istikrarlı" diyen Bullard, "Ekonomi resesyonda değil; bu nedenle, şimdi gelecek konusunda stratejik değerlendirme yapmak için iyi bir zaman" diye ekledi.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.5490 lira ve en yüksek 5.6173 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2008 lira ve en yüksek 6.2669 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7068 lira ve en yüksek 7.7837 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.2 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hafta içerisinde zayıf gelen ekonomik verilere bağlı olarak küresel büyümeye ilişkin endişeler artış kaydederken yurt dışı hisse piyasalarında zayıf bir görünüm etkili oluyor. Bayram tatilinin ardından güne boşluk bırakarak satıcılı bir açılışla başlamasını beklediğimiz BIST-100 Endeksi’nde ilk güçlü destek bölgemiz 98 bin 500 – 97 bin 700 aralığı olacaktır. 97 bin 700 desteği altında satışların hız kazanabileceğini değerlendirirken 96.800 ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçtiği kabaca 96.000 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.  Açılışın ardından ilk fiyatlamalarda oluşacak dip seviyesi önemli olup bu seviye üzerinde yaşanabilecek tepki alımlarında 98 bin 500 – 99 bin ve 99 bin 800 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. “

DHA

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DolarEuro
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