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Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler haftaya, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı beklenirken, en az yüzde 0.35 düşüşle başladı.

Dolar ve Euro'da son durum

Dövizler haftaya, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı beklenirken, en az yüzde 0.35 düşüşle başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
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Dolar ve Euro'da son durum

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6439 lira ve en yüksek 5.6709 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2801 lira ve en yüksek 6.3149 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9848 lira ve en yüksek 7.0285 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Cuma günü bir kez daha 101 bin 750 civarında bulunan 500 günlük ortalamasından destek bulan endeks haftayı 102 bin 837 seviyesinden kapattı. Hafta boyunca kapanışların 500 günlük ortalamanın bulunduğu 101 bin 750 ve bu seviyenin altında haftanın son günü 100.500'de bulunan yükselen trend üzerinde gerçekleşmiş olması olumlu seyri destekliyor. Buna karşın bu olumlu görünümün korunabilmesi için bu hafta da kapanışların 500 günlük ortalama ve her gün yaklaşık 500 puan yükselerek bu hafta sonu 102 bin 500 civarına kadar ulaşacak bu trend üzerinde olması önemli. Geçtiğimiz haftaki sert hareketlerin ardından yükselişlerin anlam kazanabilmesi ve yeni alım iştahını artırabilmesi için geçtiğimiz hafta görülen zirve seviyelerin geçilmesi gerekiyor.”

DHA

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DolarEuroBorsa
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