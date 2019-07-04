Dolar ve Euro'da son durum

İSTANBUL - Atlanta Merkez Bankası (Fed), ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verileri sonrasında ABD ekonomisi için ikinci çeyrek için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyüme tahminini Pazartesi günü yüzde 1.5 olarak yineleyen Atlanta Fed, bu beklentiyi yüzde 1.3'e indirdi.



Açılış öncesi işlemlerde:



- dolar en düşük 5.5997 lira ve en yüksek 5.6276 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,



- euro en düşük 6.3335 lira ve en yüksek 6.3616 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.0627 lira ve en yüksek 7.0939 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.



Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:



“Önceki günün ardından dün bir kez daha 100 binin üzerini test eden endekste kar satışları etkili oldu ve endeks günü 99 bin 200 desteğinin hemen üzerinde 99 bin 363’ten tamamladı. Bugün ABD’de piyasaların kapalı olması küresel ölçüde sakin bir görünüm oluşmasına sebebiyet verebilir. Gündemin de sakin olması nedeniyle bugün teknik seviyeler biraz daha önemli hale gelebilir. Dün de ifade ettiğimiz gibi endeks yükseliş trendini devam ettirse de hafta başında oluşan boşluk endişe oluşturmaya devam ediyor. Kısa vadede ilk destek 99 bin 200 iken 97 bin 500 ve devamında hafta başındaki boşluğun da doldurulacağı 96.650 en önemli destek seviyeleri konumunda olmaya devam ediyor. Yukarıda ise 100 bin 650 ilk önemli direnç konumunda olmaya devam ediyor.”