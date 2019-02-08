Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
221.646
DOLAR
5.2605
STERLİN
6.8201
EURO
5.9646
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor 
Çaykur Rizespor, galibiyet serisini sürdürmek...
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye hazırlanıyor
Sosa, Galatasaray maçında 'dalya' demeye...
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de 281 köy yolu kardan...
Üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü
Üzerine televizyon düşen minik Elçin...
Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti
Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100...

Dolar ve Euro'da son durum

ABD para biriminin, uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip, gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısındaki sepet kur değerini gösteren dolar endeksinin 96.50 düzeyine yükselmesinin de etkisiyle, dolar 5.27 liraya kadar yükselirken, euro 6.0 liranın altında hareket ediyor.

Dolar ve Euro'da son durum

ABD para biriminin, uluslararası piyasalarda yüksek hacme sahip, gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısındaki sepet kur değerini gösteren dolar endeksinin 96.50 düzeyine yükselmesinin de etkisiyle, dolar 5.27 liraya kadar yükselirken, euro 6.0 liranın altında hareket ediyor.

08 Şubat 2019 Cuma 10:29
0 Okunma
Dolar ve Euro'da son durum

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2537 lirayı ve en yüksek 5.2781 lirayı gördükten sonra 5.27– 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9582 lirayı ve en yüksek 5.9971 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8441 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Küresel piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 daraldı.

“AB Komisyonu yayımladığı Ekonomik Öngörüler raporuna göre, kurum Euro Bölgesi için 2019 ve 2020 yılları ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Bu bağlamda, komisyon Euro Bölgesi için 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.9’dan yüzde 1.3’e ve 2020 yılı için ise yüzde 1.7’den yüzde 1.6’ya indirdi. Ayrıca, komisyon Euro Bölgesi’nde enflasyon tahminini 2019 yılı için yüzde 1.8’den yüzde 1.4 ve 2020 yılı için ise yüzde 1.6’dan yüzde 1.5’e aşağı yönlü revize etti.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı Ekonomi Bülteni’nde, Euro Bölgesi’nde büyüme göstergelerinde aşağı yönlü risklerin arttığını ve ilerleyen dönemde büyüme verisinde ivme kaybı yaşanabileceğine yönelik ifadelere yer verilirken, son dönemde açıklanan verilerin beklentilerden zayıf gerçekleştiğine değiniliyor. Banka, önümüzdeki dönemde düşük petrol fiyatlarının etkisi ile birlikte enflasyonda aşağı yönlü risklerin artabileceğini vurgu yapılıyor.

“İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi yüzde 0.75 düzeyinde sabit bıraktı. Banka varlık alım programını değiştirmedi ve 435 milyar sterlin olarak korudu. Banka büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1.7’den yüzde 1.2’ye ve 2020 yılı tahminini yüzde 1.7’den yüzde 1.5’e aşağı yönlü revize etti. BoE Başkanı Mark Carney yaptığı açıklamalarda, Brexit belirsizliğinin ekonomik verilerde kısa vadede oynaklığa neden olduğunu belirtirken, ekonominin bir bütün olarak anlaşmasız Brexit’e hazır olmadığını dile getirdi. Başkan, Brexit sonrasında Para Politikasını nasıl şekilleneceği tahmin edilemeyeceğini ifade ederken İngiltere ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirtti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilirken liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması sonrasında kur fiyatlamalarında gün içerisinde 5.2941 seviyeleri civarını test edildiği fakat gün sonunda kurun bu seviyeyi aşamadığı ve günü 5.2612 düzeyinde tamamladığını gördük.

“Borsa İstanbul günü yüzde 0.19 değer kazanımı ile 102 bin 784 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.7 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Vize serbestisi iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracak"
"Vize serbestisi iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracak"
Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler
Ocak ayında ekonomide yaşanan gelişmeler
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış
Turizmde 'ölü sezon'da rekor artış
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
British American Tobacco Türkiye, “En İyi İşveren” seçildi
Dolar 5.21, euro 5.96 ve sterlin 6.80 lirada
Dolar 5.21, euro 5.96 ve sterlin 6.80 lirada
Venezuela Merkez Bankası’nda kriz başladı
Venezuela Merkez Bankası’nda kriz başladı
Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı
Ocak 2019 ihracat rakamları açıklandı
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı
Çin tatilde, internet alışverişi yavaşladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ