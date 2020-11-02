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Dolar 8.35 lira, euro 9.72 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere başladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:30
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Dolar 8.35 lira, euro 9.72 lirada

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.9 büyüklüğünde depremin Ege'yi sarstığı Cuma günü, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,095 ve 1,120 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.30 düşüşle 1,112.37 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi 2.31 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3137 lira ve en yüksek 8.3893 lirayı gördükten sonra, 8.35 – 8.36 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6704 lira ve en yüksek 9.7748 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.7563 lira ve en yüksek 10.8565 lirayı gördükten sonra 10.78 – 10.79 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16300 - 1.16528 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16390 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu olumsuz hava küresel piyasalarda satış baskısının sürmesine neden oluyor. 

"Buna ek olarak yurt içinde kurlarda yaşanan yükseliş de BIST-100 Endeksi satıcılı bir seyri beraberinde getiriyor. 

"Cuma günkü fiyatlamalarda endeks 200 günlük üssel ortalamasını (1.097) test etti ve günü 1,112.37 seviyesinden kapattı. 

"Kısa vadede 200 günlük ortalama altında satışların devam edebileceği endekste 1.085 ve 1.064 seviyeleri destek olarak takip edilebilir; 1,064 altında satışlar hız kazanabilir.

"Risk başlıklarında ve kurlarda artan tansiyonda bir iyileşme görmeden endeksteki yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyoruz. 

"Endekste tepki hareketlerinde ise 1,123 seviyesi ile 1,135 – 1,141 aralığı direnç konumunda bulunmaktadır."


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - Ekonomi Servisi

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
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