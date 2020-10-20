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Dolar 7.89 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında 200 bazpuana kadar artış beklentisinin etkisiyle dövizler yeni güne, rekor düzeylerinin 5-10 kuruş kadar altında başladı.

20 Ekim 2020 Salı 10:17
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Dolar 7.89 lirada

TCMB faiz kararına ilişkin yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, bu hafta faizi 100 ile 200 bazpuan dolayında artırması bekleniyor.

TCMB'nin Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.27'ye yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 16 Kasım vadeli repo ihalesine 40.65 milyar lira teklif geldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.06 artışla 1,205.37 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 2.89, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.18 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8699 lira ve en yüksek 7.8930 lirayı gördükten sonra, 7.89 – 7.90 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2625 lira ve en yüksek 9.2972 lirayı gördükten sonra, 9.29 – 9.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1908 lira ve en yüksek 10.2203 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17641 - 1.17810 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17805 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"Pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi, bankalar öncülüğündeki alımlarla dün en yüksek 1,209’lu seviyeleri test etti ve günü kısa vadede direnç olarak izlediğimiz 1,205.37 seviyesinden tamamladı. 

"Endekste 1,205 üzerinde kalıcılığın korunması durumunda 1,215 – 1,228 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1,245 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 

"Yurt dışı piyasalardaki seyir ve kur cephesindeki fiyatlamalar önemini korurken, endekste geri çekilmelerde 1,193 ile Eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1,177 seviyesi ilk önemli destek noktalarıdır. 

"Yükseliş trendi üzerinde yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendirirken, trend altında 1,166 ve 1,155 seviyeleri gündeme gelebilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDöviz
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