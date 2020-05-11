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Dolar 7.08 lira

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:15
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Dolar 7.08 lira

Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü. ABD para birimi Asya piyasalarında, euro karşısında 1.083 düzeyinde hareket ederken, yen karşısında da 106 düzeyine indi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 97 bin 671 puan ile 99 bin 514 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.56 düşüşle 97 bin 845 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.87, BIST Mali Endeks yüzde 0.51 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 artıda tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0596 lira ve en yüksek 7.1088 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6467 lira ve en yüksek 7.7154 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7662 lira ve en yüksek 8.8381 lirayı gördükten sonra 8.80 – 8.81 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
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