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Dolar 7.05 lirada

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte olası gelişmeler ve Hazine'nin borçlanma takviminin izlendiği piyasalarda dövizler yeni güne düşüşlerle başladı.

12 Mayıs 2020 Salı 09:51
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Dolar 7.05 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.05 düşüşle 97 bin 792 puanda tamamladı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.38 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.22 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıda kapattı.

Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, bu kapsamda geçen hafta 13 ay vadeli kuponsuz, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihraçlarını gerçekleştirip ROT dahil toplamda 19.9 milyar lira borçlandı. Borçlanma programı Pazartesi günü 1 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihraçları ile devam etti; bugün de 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 8 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ihraçlar düzenlenecek. 

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0496 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6171 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.63 – 7.64 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6846 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.70 – 8.71 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasaDövizBIST100Borsa İstanbul
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