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Dolar 6.97 lirada

Covid-19 tedavi denemelerinde pozitif sonuçlar alınması ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla küresel borsalar ile birlikte Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) yeni güne yükselişle başladı.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:29
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Dolar 6.97 lirada

BIST100, haftanın son işlem gününe yüzde yüzde 0.46 artışla 102 bin 65 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeksi yüzde 0.58, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.52 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın 2020 yılı ikinci Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı bugün yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II bilgilendirme toplantısı 30 Nisan Perşembe günü sanal ortamda gerçekleştirilecek. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın bir sunum yapacağı toplantı, Merkez Bankası'nın internet sitesinde ve Merkez Bankası'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi bu hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde önceki Cuma günü son işlem yüzde 12.22 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarında da gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutup, "ekonomiye desteklere devam" sözü verdiği kararlarının ardından, bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9408 lira ve en yüksek 6.9783 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5375 lira ve en yüksek 7.5784 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6409 lira ve en yüksek 8.6964 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Posta kutunuzda iyi haberler var..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Güne iyi haberlerle başlıyoruz. Gilead Sciences remdesivir ilacı üzerinde yapılan klinik testlerin pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

"FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısından düşük faizlerin ve genişleyici para politikasının uzun süre devam edeceği mesajı çıktı.

"ABD borsaları ekonomide normalleşme beklentisini enerji ve banka hisseleri önderliğinde sert bir yükselişle kutluyor.

"Emin liman yatırım araçları dolar ve altın sınırlı oranda da olsa değer kaybediyor.

"Türkiye varlıkları küresel risk iştahındaki toparlanmaya paralel değer kazanmaya devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 1.5 yükselişle gelişmekte olan Avrupa piyasalarını (yüzde 3.4) izliyor.

"Doların küresel olarak değer kaybetmesine paralel Türk lirası dolara karşı 7.0 seviyesinden uzaklaşmaya başladı.

"Reel, zar, peso gibi gelişmekte olan ülke paraları kadar güçlü bir performansımız yok. Kur şokunu üzerinden atıp iiyileşmemiz zaman alacak.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yüzde 0.5-1.0 bandında bir yükselişe işaret ediyor.

"Avrupa borsalarında yükseliş devam ederse Borsa İstanbul 102.500 seviyesindeki direncini kırmayı deneyebilir. Düşüş trendini yukarı yönlü kırması için 103,500 engelinin aşılması gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizSerbest PiyasaPiyasaBIST100Borsa
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