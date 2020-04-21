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Dolar 6.95 lirada

Covid-19 salgını nedeniyle büyük ölçüde düşen petrol fiyatlarının ABD'de eksiye geçmesinin ardından yatırımcıların yöneldiği dolar, küresel piyasalarda yeniden yükseldi ve iç piyasada da yeni güne 6.95 lirada başladı.

21 Nisan 2020 Salı 09:54
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Dolar 6.95 lirada

Döviz ve hisse senedi piyasalarında küresel gelişmeler, petrol fiyatlarındaki hareketlerin yanında, bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı 

bekleniyor. 

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı tahvil alımlarını 

artıran Merkez Bankası'nın 30 Mart'tan beri alımları nominal 21 milyar lirayı aşarken, yaklaşık 16 milyar lirasını, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımların oluşturduğu, piyasa değeri de 26 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladığı haftanın ilk işlem gününde, 98 bin 68 puan ve 99 bin 267 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.78 artışla 98 bin 946 puanda kapandı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.06 artıda kapattı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.89 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra en son 630/650 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9352 lira ve en yüksek 6.9515 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5188 lira ve en yüksek 7.5487 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6084 lira ve en yüksek 8.6410 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasaDöviz
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