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Dolar 6.88 lira

Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.41 liraya, sterlin de 8.30 liranın altına kadar geriledi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:22
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Dolar 6.88 lira

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8578 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4123 lira ve en yüksek 7.4726 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2875 lira ve en yüksek 8.3512 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DövizDolarEuroPiyasaBIST100Borsa
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