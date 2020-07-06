Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İstanbul'da dolunaylı gece
İstanbul'da dolunaylı gece
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Koca: 'Çankırı’dan örnek geldi'
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı
Temsili Nasreddin Hoca, göle maya...
Törenle açıldı
Törenle açıldı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
Falezlerde bulunan çantadan heykel çıktı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 6.85 lirada

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Cuma günü 6.90 lirayı görüp, 6.86 liraya dönen dolar, yeni haftaya uzun süre tutunduğu 6.85 lirada başladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
0 Okunma
Dolar 6.85 lirada

Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.

BIST100 yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 115 bin 730 ile 117 bin 391 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.99 düşüşle 115 bin 748 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 eksideydi.

IşıkFX'in forex analizinde, küresel piyasalarda ABD ISM İmalat Dışı PMI verilerinin izleneceğine dikkat çekilerek, geçen hafta genelinde Covid-19 pandemisinde yaşanan vaka artışlarının yanı sıra, ekonomik verilerdeki toparlanmanın da küresel piyasalarda risk alma iştahında artışlara yol açtığına işaret edildi.

Buna göre, Perşembe günü açıklanan ABD iş istatistikleri verilerindeki pozitif görünümün haftanın son işlem gününde de piyasalardaki dinamikleri etkileyen unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8546 lira ve en yüksek 6.8662 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.7068 lira ve en yüksek 7.7519 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5489 lira ve en yüksek 8.5792 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1243 - 1.1292 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1289 düzeyindeydi.

Buna göre, ABD tarım dışı istihdam 4 Milyon 800 bin kişi artış gösterirken, işsizlik yüzde 11.1 düzeyine geriledi.

Gedik yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"BIST 100’de takip ettiğimiz iki önemli trend bulunmaktadır. Bunlardan kısa vadeli olanı mayıs ayında ivmelenen son yükseliş trendi olup, bu haftaya başlarken bu trend 116,000 civarında bulunup günlük yaklaşık 500 puanlık yükselişle seyretmektedir.

"Cuma günü 115,600 civarında bulunan trend gün içinde test edilirken kapanış bu trendin hemen üzerinde gerçekleşti.

"Bahsettiğimiz diğer trend ise mart ayında başlayan ana yükseliş trendi olup, bu hafta başında 113,600 civarında bulunan bu trendin hafta sonunda 115,500 civarına ulaşacaktır.

"Bahsettiğimiz bu iki trend kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. Bu trendler üzerinde kalındığı sürece 118,500 – 121,000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündemde kalmaya devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasaDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var
Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti
Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti
Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü de dünya çapında etkiledi
Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü de dünya çapında etkiledi
11 bin 758 üreticiye 38,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
11 bin 758 üreticiye 38,6 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
İhracatta normalleşme başladı
İhracatta normalleşme başladı
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13 arttı
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13 arttı
Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu
Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu
Dolar 6.85 lira
Dolar 6.85 lira
Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye’nin en büyük 204’üncü şirketi
Sabiha Gökçen işletmecisi Türkiye’nin en büyük 204’üncü şirketi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı