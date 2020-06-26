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Dolar 6.85 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirimlerine ara verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

26 Haziran 2020 Cuma 09:18
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Dolar 6.85 lirada

TCMB'nin faizi sabit tutmasından sonra dövizler yeni güne de yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 113 bin 419 puan ile 114 bin 975 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.27 düşüşle, 114 bin 138 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.12 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8449 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6816 lira ve en yüksek 7.6989 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.66 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5098 lira ve en yüksek 8.5259 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1207 - 1.1227 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1216 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başıklı analizinde şöyle denildi:

"Salgına yönelik endişeler önceki gün piyasalarda satışların yaşanmasına neden olurken, dün de dalgalı bir seyre neden oldu. Yurt dışındaki dalgalı seyre paralel bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi’nin kapanışından sonra, ABD borsalarındaki toparlanma güç kazandı. Salgın kaynaklı gelişmeler önemini korumaktadır. 114 bin üzerinde tutunmasını sürdüren BIST-100’de 116,000 seviyesi güçlü direnç konumunda bulunmaktadır. 116 bin üzerinde yükselişlerin ivme kazanabileceğini ve 118,000 – 120,000 aralığının gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Geri çekilmelerde ise mayıs ayından itibaren oluşan kısa vadeli trend desteği olan 112,500 ve mart ayından beri devam eden ana yükselen trend bugün itibariyle 110,500 ana destek konumunda bulunmaktadır."

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde de şöyle denildi:

"BIST 100: Endekste yukarı yönlü açılış bekliyoruz, 113,250 yine destek konumunda. 114,500 seviyesinin aşılması ile beraber endeks 115,900 direncini hedefleyecektir…

"TL Bonolar: PPK faizlerde değişikliğe gitmezken, kısa vadeli  tahvil faizlerinde yatay seyir var. 10 yıllık tahvil faizinde ise yüzde 11.50 bileşik faiz seviyesindeki dirence doğru geri çekilme var…

"USD/TL: Sabah itibariyle dolar kuru 6.85 civarında son günlerde  devam ettirdiği yatay seyrini korumakta. Dolar kuru için 6.80 destek  seviyesi üzerinde 6.92 direnç konumunda…

"EUR/USD: 1,12 seviyesi üzerinde kalan parite için 1.1270 seviyesi yine kısa vadeli direnç konumunda. Dolar endeksi 97,50 seviyesinin  altına yerleşmiş durumda.

"ABD seansında bankalara ilişkin regülasyonun gevşetilmesi ile  yaşanan toparlanma ve sonrasında açıklanan stres testinin yarattığı  tedirginlik ile oldukça volatil ancak sonuçta pozitif bir seyir  yaşandı. Avrupa seansına doğru olumlu görünüm korunmakta. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de 487 düzeyinde.

"Bu sabah Asya borsaları pozitif bir seyir izlerken ABD vadeli  kontratları ise hafif artıda. Endeksin de güne yukarı yönlü bir  başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yükseliş sonrası iki gündür düzeltme  hareketi gerçekleştiren endekste genel olumlu görünüm korunuyor. Endeks 114,500 direnci üzerinde yeniden 115,900 direncini hedefleyecek. 113,250 ise destek seviyesi olarak geçerli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDöviz
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