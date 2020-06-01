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Dolar 6.80 lirada

Türkiye'de ve genel olarak küresel piyasalarda, Covid-19 pandemisine bağlı olarak alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonominin yeniden açılmasına bağlı gelişmeler izleniyor. Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni haftaya 6.80 lira dolayında başladı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 09:24
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Dolar 6.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 104 bin 670 puan ve 105 bin 669 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.15 artışla 105 bin 520 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.93, BIST Mali Endeks yüzde 0.02 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 2.03 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 550/560 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7947 lira ve en yüksek 6.8196 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.81 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5388 lira ve en yüksek 7.5965 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3935 lira ve en yüksek 8.4596 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 4.5 arttı.

Türkiye İStatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden diğer hizmetler yüzde 12.1, bilgi ve iletişim yüzde 10.7, sanayi yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 4.6, hizmetler yüzde 3.4, tarım yüzde 3.0, gayrimenkul yüzde 2.4, mesleki, idari ve destek hizmetler yüzde 1.9 ve finans ve sigorta yüzde 1.6 artarken, inşaat sektörü yüzde 1.5 azaldı.

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 67, yılın ilk dört ayında da yüzde 102.3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 67 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da, yüzde 84.9'dan yüzde 66.3'e geriledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
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