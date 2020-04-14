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Dolar 6.77 lirada

Çin ticaret verilerinin beklendiği kadar kötü gelmemesi üzerine, başta yuan ve euro olmak üzere, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasarda ise 6.75 liranın üzerinde tutunuyor.

14 Nisan 2020 Salı 09:26
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Dolar 6.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın ilk gününde 95 bin 19 puan ile 97 bin 312 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.08 düşüşle 96 bin 398 puanda kapandı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeksi yüzde 0.49 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.66 artıda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 13.59 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 520/540 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7646 lira ve en yüksek 6.7856 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3720 lira ve en yüksek 7.4226 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4621 lira ve en yüksek 8.5176 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDövizBIST100Borsa
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