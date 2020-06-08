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Dolar 6.77 lirada

ABD tarımdışı istihdamındaki beklenmedik artışın ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle, hisse senedi piyasaları yükselirken, döviz piyasalarında başlıca para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni haftaya 6.75 lira dolayında başladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
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Dolar 6.77 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 109 bin 545 puan ile 110 bin 601 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.44 artışla 110 bin 21 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74, BIST Mali Endeks yüzde 0.84 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.51 eksideydi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında, 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükselen euro yeni haftaya da bu düzeylere yakın başladı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 558/568 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7485 lira ve en yüksek 6.7742 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6183 lira ve en yüksek 7.6861 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5671 lira ve en yüksek 8.6247 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasa
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