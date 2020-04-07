Dolar 6.75 lirada

Çarşamba günü açıklanacak olan son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının tutanakları izlenecek, sonrasında ise Perşembe ve Cuma günü enflasyon verileri açıklanacak.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk gününü yüzde 2.81 artışla 92 bin 71 puanda tamamladı. Yeni haftanın ilk gününde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.33, BIST Mali Endeksi yüzde 3.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.25 yükseldi.



Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemde yüzde 14.24 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puana yaklaşarak 2008'deki finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.7482 lira ve en yüksek 6.7883 lirayı gördükten sonra, 6.75– 6.76 lira aralığında,



- euro en düşük 7.2942 lira ve en yüksek 7.3397 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.2365 lira ve en yüksek 8.3309 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.