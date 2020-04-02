Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
Beyoğlu'nda iş hanında yangın : 1 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev...
Kontroller gece de devam etti
Kontroller gece de devam etti
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale...
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Can kaybı 277'ye yükseldi
Kapat

Dolar 6.66 lirada

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:39
0 Okunma
Dolar 6.66 lirada

Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.  Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.51 düşüşle başladığı Çarşamba günü, 87 bin 888 puan ile 90 bin 399 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.62 düşüşle 89 bin 85 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.98 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Mali Endeksi yüzde 1.82 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 540/560 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.6518 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.66– 6.67 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2928 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2638 lira ve en yüksek 8.3381 lirayı gördükten sonra 8.29 – 8.30 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDövizPiyasaBIST100Borsa İstanbulCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz
Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz
Sağlık çalışanlarına Akbank’tan 10 milyon lira destek
Sağlık çalışanlarına Akbank’tan 10 milyon lira destek
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
Bakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar ertelendi!
Bakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar ertelendi!
'Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor'
'Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor'
Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı
Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı
Merkez Bankası Covid-19 salgınına karşı ek önlemler açıkladı
Merkez Bankası Covid-19 salgınına karşı ek önlemler açıkladı
Dolar 6.58 lirada
Dolar 6.58 lirada
“İlaç ve gıda takviyesi tedarikinde sıkıntı yok”
“İlaç ve gıda takviyesi tedarikinde sıkıntı yok”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı