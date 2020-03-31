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Dolar 6.58 lirada

ABD ve Asya borsalarındaki yükselmelerin ardından, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 1.38 artışla 89 bin 278 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40, BIST Mali Endeksi yüzde 1.54, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.11 artışla başladı.

31 Mart 2020 Salı 10:08
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Dolar 6.58 lirada

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksinin (PMI),  Mart ayında, 45 olan beklentilere karşın, 52'ye yükselerek Şubat ayındaki, bugüne kadar görülen en düşük düzeyi oan 35.7'den toparlanmasıyla Asya borsaları yönü yukarıya çevirdi.

Başta Japonya olmak üzere Asya borsalarında yükselen talep nedeniyle dolarda hafif yükseliş görülürken, Birleşik Krallık kredi notunun düşmeye devam etmesi nedeniyle sterlin, dolar ve euro karşısında geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.5643 lira ve en yüksek 6.5904 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2224 lira ve en yüksek 7.2693 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0494 lira ve en yüksek 8.1633 lirayı gördükten sonra 8.13 – 8.14 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Virüsle savaşı öğrenmek…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalar ateş altında savaşarak yaşamayı öğreniyor.

"Ekonomisini Nisan sonuna kadar kapatacağını açıklayan Amerika’da hisse senedi piyasaları yükseliyor. Avrupa ve Asya borsalarında kademeli bir toparlanma görüyoruz.

"Piyasalardaki iyimserliğin arkasında iki önemli tespit var; (i) Üç hafta önce ekonomisini kapatan İtalya’da salgının yayılma hızı yavaşlamaya başladı; (ii) Salgını kontrol altına alan Çin’in Mart ayı PMI verileri Şubat ayındaki 30-35 aralığından 50’nin üzerine çıktı.

"Zafer ilan etmek için henüz çok erken.

"Önümüzdeki üç haftalık dönemde kayıplarımız çok fazla artacak. Ama enseyi de karartmayın.

"Emsal ülkelerin tecrübeleri ve matematiksel modeller Mart sonunda alınan tedbirlerin sonuçlarını Nisan sonundan itibaren göreceğimizi söylüyor.

"ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz.

"Kayıp sayılarındaki artış ve şirketler kesiminden gelecek kötü haberler yüzünden önümüzdeki günlerde borsada dalgalı bir seyir izleyeceğiz.

"Ancak yükseliş potansiyeli düşüş potansiyeline göre daha iyi duruyor."

DHA

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