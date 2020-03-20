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Dolar 6.47 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 2.37 artışla 87 bin 217 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.45, BIST Mali Endeksi yüzde 2.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.94 artışla açıldı.

20 Mart 2020 Cuma 09:36
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Dolar 6.47 lirada

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine karşın, yatırımcıların ellerindeki hisse senedi, bono, altın ve diğer değerli metaller gibi varlıkları nakde çevirme satışlarının etkisiyle küresel piyasalarda hızla yükselen dolar iç piyasada 6.50 liranın altına çekildi.

Açılış işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.4561 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9601 lira ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra, 6.9697 – 6.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4629 lira ve en yüksek 7.6545 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Dipten dönüş sinyalleri" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD ve Avrupa borsaları tepki alışları ile gün içi gördüğü diplerden geri dönüp pozitif bir kapanış yapmayı başardı.

"İtalyan ve Yunan tahvil faizlerinde ECB’nin varlık alımı açıklaması ve üçte bir kuralını gevşetebileceği sinyali sonrası çok sert bir geri dönüş görülüyor.

"Fed’in 9 merkez bankası (aralarında Brezilya, Meksika gibi gelişmekte olan ülke merkez bankaları da var) ile swap anlaşması yapması sonrası dolarda sınırlı da olsa değer kaybı görülüyor.

"En kötü geride kaldı demek için henüz erken olabilir. Hastalığın ABD ve Avrupa’da yayılma hızının artmaya devam etmesi, alınan önlemler yüzünden ekonominin ne kadar daralacağına yönelik belirsizlik borsalarda yeni dipler görülebileceğine işaret ediyor.

"Ancak Brezilya, Kore, Rusya gibi gelişmekte olan borsalardaki sert tepki alışları ümit veriyor.

"Türkiye varlıkları küresel piyasalarda tepki alışlarına tam olarak katılamasa da gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans gösteriyor.

"Açıklanan paketin nakit bazlı kısmının sınırlı olması nedeniyle Borsa İstanbul’daki tepki alışları zayıf kalıyor.

"Ekonomi politikalarının banka bilançoları üzerinden yürütülmeye devam edilmesi banka hisselerini baskılıyor.

"ABD ve Asya borsalarındaki tepki alışlarına paralel Borsa İstanbul’da yukarı yönlü (%0,5) bir açılış bekliyoruz.

"Ancak vaka sayısının hızla artması, ekonomideki daralmanın şiddetli olacağına yönelik işaretler ve tahvil faizlerindeki sert yükseliş nedeniyle tedirginiz."

DHA

Son Güncelleme: 20.03.2020 10:05
Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroParaBIST100BorsaTahvilDöviz
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