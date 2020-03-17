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Dolar 6.41 lirada

Covid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin itkisiyle küresel borsalardaki sert satışlar Borsa İstanbul'da da etkili oldu.

17 Mart 2020 Salı 10:30
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Dolar 6.41 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye inerken, ABD'deki faiz indirimine karşın dolar da 6.42 lirayı gördü.

BIST100, yüzde 3.49 düşüşle başladığı haftanın ilk işlem gününde, en düşük 86 bin 853 puanı ve en yüksek 92 bin 263 puanı gördükten sonra, yüzde 8.07 düşüşle 87 bin 888 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 7.75 düşüşle 121 bin 751 puanda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.

Gün ortasına doğru;

- dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.4229 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.1717 lirayı gördükten sonra, 7.13 – 7.14 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.9013 lirayı gördükten sonra 7.88 – 7.89 lira aralığında işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDövizBorsaBIST100KoronavirüsCovid19
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