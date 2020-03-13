Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
Adana'da 500 polis ile narkotik...
"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı panele Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde yoğun katılım
"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı paneli
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa...
“Koronavirüse karşı korunma yöntemleri son derece basit”
“Koronavirüse karşı korunma yöntemleri son...
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Koronavirüste 2'inci vaka
Kapat

Dolar 6.31 lirada

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine karşı mücadele etmek üzere, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların yanında, büyük merkez bankalarının da likidite operasyonları sürüyor.

13 Mart 2020 Cuma 08:41
0 Okunma
Dolar 6.31 lirada

New York Merkez Bankası (Fed), finansal likidite sıkışıklığı yaşanmaması için piyasaya 1.5 trilyon dolarlık likidite sağlıyor. New York Fed, Perşembe günü açtığı 3 ay vadeli repo ihalesi ile piyasaya 500 milyar dolar verdikten sonra, Cuma günü de, 500 milyar dolar büyüklüğünde 3 ay vadeli ve 500 milyar dolar büyüklüğünde 1 ay vadeli repo operasyonları ile 1.0 trilyon dolar verecek ve böylece piyasaya iki günde toplam 1.5 trilyon dolar vermiş olacak. New York Fed, bir ay ve 3 ay vadeli repo operasyonlarını aylık takvimin geri kalan bölümünde de haftalıtk olarak tekrarlayacak. New York Fed, finansal piyasalar ise likidite sağlamaya dönük en az 175 milyar dolar limitli gecelik ve 45 milyar dolar büyüklüğündeki 2 hafta vadeli repo operasyonlarını da bu dönemde devam ettirecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00’da sabit tuttu. ECB’den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurdu. ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı. Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, hükümetleri Covid-19 salgını karşısında "zamanında harekete geçmeye" çağırdı. Covid-19 salgınının "kaydadeğer ekonomik etkisi" olacağını da vurgulayan Lagarde, "virüse karşı azimli ve koordineli yanıt verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Perşembe günü 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de, 127 bin 620 puan ve 134 bin 991 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 7.69 düşüşle 127 bin 778 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.90 artarak 12.05 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.09 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.2859 lira ve en yüksek 6.3215 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

- euro en düşük 7.0403 lira ve en yüksek 7.0917 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8952 lira ve en yüksek 7.9665 lirayı gördükten sonra 7.93 – 7.94 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSerbest PiyasaDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık
Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık
Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin
Koronasız bankacılık; internet bankacılığını tercih edin
THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu
THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu
Dolar 6.21, euro 7.02 lira
Dolar 6.21, euro 7.02 lira
Dolar 6.14 lirada
Dolar 6.14 lirada
THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması
THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından toparlanıyor
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından toparlanıyor
Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz
Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz
İlkbaharda da mandalina üretilecek
İlkbaharda da mandalina üretilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı