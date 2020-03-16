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Dolar 6.31 lirada

Dünyanın en büyük merkez bankaları Covid-19 salgınına karşı ortak hareket etme kararı alırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da faizleri yüzde 0.0 - 0.25 aralığına indirmesine karşın, dolar yeni haftaya 6.30 liranın üzerinde başladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 09:09
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Dolar 6.31 lirada

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. ECB açıklamasına göre, Covid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.

BIST100, yüzde 0.02 artışla 93 bin 657 puandan başladığı ve 91 bin 644 puan ve 98 bin 856 puan arasında dalgalandığı Cuma gününü yüzde 2.10 artışla 95 bin 605 puanda kapattı. BIST Bankacılık Endeksi de, Perşembe günündeki yüzde 8.0'lik kaybın ardından, Cuma gününü yüzde 3.70 artışla 131 bin 975 puanda geride bıraktı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün yüzde 11.98 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.

Kapanışa doğru,

- dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.3398 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.0833 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.8595 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDöviz
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