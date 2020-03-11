Dolar 6.14 lirada

Tahvil bono piyasasında ise, ortalama bileşik faizde dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.94, bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.48, bugün yüzde 10.61 oldu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1349 lira ve en yüksek 6.1819 lirayı gördükten sonra, 6.14 - 6.15 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9390 lira ve en yüksek 6.9944 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9352 lira ve en yüksek 7.9773 lirayı gördükten sonra 7.95 - 7.96 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Türkiye’de ilk virüs vakası, küresel piyasalarda yüksek oynaklık" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dün gece Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada yurtdışından gelen bir Türk vatandaşının corona virus test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Virüsün son dönemde özellikle Avrupa’daki yayılma hızına bakıldığında Türkiye’de de görülmesi sürpriz değil.

"Bugüne kadar başarı ile yürütülen önlemlerin devam etmesi ve vatandaşların otoritelerin uyarılarına uyması virüsün yayılma hızını yavaşlatabilir, özellikle virüse yüksek hassasiyeti olan kesimi koruyabilir.

"TL varlıkların bugüne kadar küresel riskli varlıklardaki sert satışları büyük ölçüde takip ettiği düşünüldüğünde, ilk virüs vakasının açıklanmasının TL varlıklarda kalıcı bir ilave satış getirmesini beklemiyoruz.

"Küresel piyasalarda ise bugün de yüksek oynaklığın devam ettiğini görüyoruz. Beyaz Saray tarafından dün açıklanması beklenen virüse karşı ekonomik önlemlerin gecikmesi ile S&P endeksi bu sabahki vadeli işlemlerde dünkü kazançlarının büyük kısmını geri verdi.

"Asya piyasalarında yüzde 1.0’in altında düşüşler gözlenirken, altın yüzde 0.75 primli işlem görüyor. Yurtiçinde bugün Ocak ayı cari denge rakamları açıklanacak.

"Tahminimiz 2.8 milyar dolarlık bir cari açık rakamı. BIST’de bugün aşağı yönlü bir açılış görebiliriz. 100k desteğinin kırılması durumunda BIST 100 için 98,600 seviyesi destek olarak çalışabilir."