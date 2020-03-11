Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor
Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor
Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı
Haluk Levent, çocukluk hayalini anlattı
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı:...
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5...
Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu
Cinsiyete göre meslek grupları belli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 6.14 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.64 düşüşle 100 bin 416 puanda, BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.17 düşüşle 137 bin 424 puanda başladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:32
0 Okunma
Dolar 6.14 lirada

Tahvil bono piyasasında ise, ortalama bileşik faizde dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.94, bugün yüzde 11.71 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde de dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.48, bugün yüzde 10.61 oldu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1349 lira ve en yüksek 6.1819 lirayı gördükten sonra, 6.14 - 6.15 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9390 lira ve en yüksek 6.9944 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.9352 lira ve en yüksek 7.9773 lirayı gördükten sonra 7.95 - 7.96 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Türkiye’de ilk virüs vakası, küresel piyasalarda yüksek oynaklık" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dün gece Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada yurtdışından gelen bir Türk vatandaşının corona virus test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Virüsün son dönemde özellikle Avrupa’daki yayılma hızına bakıldığında Türkiye’de de görülmesi sürpriz değil.

"Bugüne kadar başarı ile yürütülen önlemlerin devam etmesi ve vatandaşların otoritelerin uyarılarına uyması virüsün yayılma hızını yavaşlatabilir, özellikle virüse yüksek hassasiyeti olan kesimi koruyabilir.

"TL varlıkların bugüne kadar küresel riskli varlıklardaki sert satışları büyük ölçüde takip ettiği düşünüldüğünde, ilk virüs vakasının açıklanmasının TL varlıklarda kalıcı bir ilave satış getirmesini beklemiyoruz.

"Küresel piyasalarda ise bugün de yüksek oynaklığın devam ettiğini görüyoruz. Beyaz Saray tarafından dün açıklanması beklenen virüse karşı ekonomik önlemlerin gecikmesi ile S&P endeksi bu sabahki vadeli işlemlerde dünkü kazançlarının büyük kısmını geri verdi.

"Asya piyasalarında yüzde 1.0’in altında düşüşler gözlenirken, altın yüzde 0.75 primli işlem görüyor. Yurtiçinde bugün Ocak ayı cari denge rakamları açıklanacak.

"Tahminimiz 2.8 milyar dolarlık bir cari açık rakamı. BIST’de bugün aşağı yönlü bir açılış görebiliriz. 100k desteğinin kırılması durumunda BIST 100 için 98,600 seviyesi destek olarak çalışabilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDövizBIST100Borsa İstanbulTahvilBono
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması
THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından toparlanıyor
Petrol fiyatları sert düşüşün ardından toparlanıyor
Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz
Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz
İlkbaharda da mandalina üretilecek
İlkbaharda da mandalina üretilecek
Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar
Dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladılar
Bakan Pekcan: Paket turlar, zorlayıcı nedenle iptal edilebilecek
Bakan Pekcan: Paket turlar, zorlayıcı nedenle iptal edilebilecek
Dolar 6.08 lirada
Dolar 6.08 lirada
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi
Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı