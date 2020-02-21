Dolar 6.10 lirada

Perşembe gününü 2.98 düşüşle 115 bin 642 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.48 düşüşle 115 bin 89 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de 159 bin 522 puandan kapandıktan sonra yüzde 0.84 düşüşle 158 bin 186 puandan açıldı.



Son gelişmelerde; Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle 2,236 kişinin hayatını kaybettiği, 75,465 kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.94 ve 11.08 düzeyinde.



Açılışta:



- dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1113 lirayı gördükten sonra, 6.10- 6.11 lira aralığında,



- euro en düşük 6.5655 lira ve en yüksek 6.5982 lirayı gördükten sonra, 6.59– 6.60 lira aralığında,



- sterlin en düşük 7.8567 lira ve en yüksek 7.8801 lirayı gördükten sonra 7.89– 7.90 lira aralığında işlem görüyor.



Avrupa'nın en büyük ikinci bankası Almanya Frankfurt merkezli Commerzbank'ın, Merkez Bankası'nın 0.50 puanlık indiriminin ardından yayınladığı raporunda, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesinin sürpriz olmadığına işaret edilerek, "Türkiye'nin enflasyon göstergeleri cari seviyelerden parasal gevşemeyi desteklemiyor. Yine de Türkiye'nin politik gerçekleri gösterge faizin daha da düşürülmesinin, faiz yüzde 8-9'a ulaşana kadar, çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor" denildi.



ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co., Merkez Bankası'nın yavaşlayan bir hızla da olsa faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü. Politika yapıcıların daha düşük faiz oranlarına ihtiyacın altını çizmeye devam ettiklerine dikkat çeken JP Morgan raporunda, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gelecek ay 25 baz puan ile devam etmesini beklediklerini vurgulandı.