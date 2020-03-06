Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti
40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye...
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile...
Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti
Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan...
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dolar 6.08 lirada

Perşembe gününü 111 bin 815 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 düşüşle 111 bin 653 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.75 düşüşle 150 bin 913 puandan açıldı.

06 Mart 2020 Cuma 10:54
0 Okunma
Dolar 6.08 lirada

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.42 ve 10.93 düzeyinde.Açılışta:

- dolar en düşük 6.0853 lira ve en yüksek 6.1287 lirayı gördükten sonra, 6.08- 6.09 lira aralığında,
- euro en düşük 6.8339 lira ve en yüksek 6.8865 lirayı gördükten sonra, 6.83– 6.84 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.8980 lira ve en yüksek 7.9396 lirayı gördükten sonra 7.89-7.90 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın,  “Küresel piyasalarda riskten kaçış” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
“Covid-19’un ekonomik etkileri ile endişelerin artması ile küresel hisse senedi piyasaları dünkü işlemlerde önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi.
ABD endekslerinde yüzde 3.0’ü geçen düşüşte, rezervasyonlarda görülen sert gerilemelerin etkisi ile öngörülerini aşağı revize eden turizm, havacılık ve diğer hizmet sektörü hisseleri başı çekti.
Bu sabah itibarı ile yüzde 0.80 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri piyasalarda yaşanan riskten kaçışın en önemli göstergesi.
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankaları’nın faiz indirme adımlarının yanında, likidite verme ve varlık alımlarını da arttırdığını görebiliriz.
Piyasalarda son günlerde tırmanan oynaklığın kısa vadede azalmasını beklemiyoruz. Dünkü işlemlerde lira varlıklar, İdlip’te ateşkes anlaşmasına varılacağı beklentisi ile gelişmekte olan ülke benzerlerine göre olumlu ayrıştı.
Nitekim dün akşam saatlerinde Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmelerde ateşkesin sağlanması konusunda anlaşıldı.
Bugün BIST’de yurtdışı piyasalardaki sert satışları takiben satıcılı bir açılış görebiliriz. Tahminlerin oldukça üzerinde temettü açıklayan Erdemir’de, 4Ç finansalları beklentilerin üzerinde gelen Ülker’de olumlu piyasa tepkisi görebiliriz.
Bu sabah açıklanan THY ‘nin 4Ç finansalları, maliyet düşüşlerinin etkisi (özellikle yakıt maliyetleri) ile beklentilerin oldukça üzerinde. Öte yandan, yurtdışı piyasalarda havayolu hisselerinde yaşanan sert satış dalgası ve 2020 ile ilgili belirsizlikler, 4Ç rakamlarındaki pozitif sürprizin olumlu etkisini azaltabilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest PiyasaDolarEuroDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi
Vali Gül ve Bakan Başkan Şahin `den New Holland Türkiye Birincisi Bilgin Traktöre Yoğun İlgi
Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz
Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz
Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
Bakan Turhan, Ankara- Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı
Bakan Pekcan: Maske ihracatını ön izne bağladık
Bakan Pekcan: Maske ihracatını ön izne bağladık
Emekli promosyonları belli oldu
Emekli promosyonları belli oldu
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı
Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
Çin'in Türkiye yatırımı son 5 yılda yüzde 120 arttı
Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi olur
Turizmciler: ITB Berlin'in iptalinin geçici etkisi olur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı