Dolar 6.06 euro 6.78 ve sterlin 7.68 lirada

Başta ABD ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede piyasaların tatilde olduğu Pazartesi günü, işlem hacimlerinin düşük kalmasıyla, yeni günün erken işlemlerinde birçok para birimi son işlem aralıklarında hareket ediyor.

İç piyasada dövizler Salı gününe, Pazartesi gününün kapanış değerlerine göre yatay başladı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.0569 lira ve en yüksek 6.0779 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7811 lira ve en yüksek 6.8067 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6836 lira ve en yüksek 7.7106 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurt dışındaki toparlanma çabası ve kurlardaki gevşemeye bağlı olarak BIST-100 Endeksi’nde günün ilk yarısında alıcılı bir seyir etkili olsa da günün ikinci yarısında satışlar ön plana çıktı. Takip edilen risk başlıklarında anlamlı bir değişimin olmaması ve CDS’lerde devam eden yüksek seyre bağlı olarak yukarı yönlü hareketleri tepki hareketleri olarak izlemeye ve yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyama devam ediyoruz. Endeksteki tepki hareketlerinde 86 bin 500 – 87 bin aralığı ilk direnç bölgesi olurken devamında 87 bin 500 ve 88 bin 500 seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 84 bin 650 ve 83 bin 535 seviyeleri destek konumundadır. Yukarı yönlü pozisyon taşıyanların 84 bin 650 seviyesini stop loss olarak takip etmesi yararlı olacaktır.”