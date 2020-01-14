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Dolar 5.86 lira, euro 6.53 lira, sterlin 7.62 lirada

Dövizler, ABD ve Çin’in imzalayacağı ticaret anlaşması öncesi küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak düştükten sonra Salı günü Türkiye’de açıklanacak olan sanayi üretimi verisi öncesi bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde hareket ediyor.

Dolar 5.86 lira, euro 6.53 lira, sterlin 7.62 lirada

Dövizler, ABD ve Çin’in imzalayacağı ticaret anlaşması öncesi küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel olarak düştükten sonra Salı günü Türkiye’de açıklanacak olan sanayi üretimi verisi öncesi bir önceki kapanış düzeylerinin hafif üzerinde hareket ediyor.

14 Ocak 2020 Salı 09:56
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Dolar 5.86 lira, euro 6.53 lira, sterlin 7.62 lirada

ABD ve Çin’in 15 Ocak’ta imzalayacağı ticaret anlaşmasının küresel ticaret ve ekonomiye yönelik riskleri büyük ölçüde azaltacağı beklentisi piyasalarda olumlu etki bıraktı. Haftanın ilk işlem gününe 119 bin 595 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) en düşük 119 bin 595 puanı ve en yüksek 120 bin 900 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.34 artışla 120 bin 249 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.22 artışla 173 bin 356 puandan başladı ve yüzde 1.45 artışla 173 bin 754 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.01 düşüşle 11.24  düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 4.37 düşüşle 10.72 düzeyine geriledi.

Açılış öncesi işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.8845 lirayı gördükten sonra 5.86-5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5283 lira ve en yüksek 6.5528 lirayı gördükten sonra 6.53-6.54 lira aralığında,

- sterlin de en düşük 7.6154 lira ve en yüksek 7.6461 lirayı gördükten sonra 7.62-7.63 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroPiyasalarBorsaBIST100
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