Dolar 5.82, euro 6.55 ve sterlin 7.58 lirada

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7880 lira ve en yüksek 5.8347 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5170 lira ve en yüksek 6.5664 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5359 lira ve en yüksek 7.5950 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çarşamba günü boşluk bırakarak yükselen endekste perşembe günü gelen satışlarla bu boşluk tekrar dolduruldu. Bugün son yükselen trendin bulunduğu 96 bin 650 ve hemen altında 95.900 kritik destekler konumunda olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 98 bin 500 oldukça kritik bir hale geldi. Kısa vadede olası yükselişlerde bu seviyeye yakın yerlerin kar realizasyonu fırsatı olarak kullanıldığını görebiliriz. Bugün yurt dışı piyasaların büyük çoğunlukla kapalı olması içeride de hacmin düşük seyretmesine neden olabilir. Buna rağmen yurtiçi gündem ve açıklamalar piyasalarda volatilitenin devam etmesine neden olabilir.”