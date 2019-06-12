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Dolar 5.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Çarşamba gününe yüzde 0.10 düşüşle 92 bin 737 puanda başladı. Endeks Salı gününü 1.36 düşüşle 92 bin 825 puanda tamamlamıştı.

Dolar 5.80 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Çarşamba gününe yüzde 0.10 düşüşle 92 bin 737 puanda başladı. Endeks Salı gününü 1.36 düşüşle 92 bin 825 puanda tamamlamıştı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:05
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Dolar 5.80 lirada

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.06 düşüşle 123 bin 231 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.15 ve yüzde 23.04 düzeylerinde sabit kaldı.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi gündemin bir parçası olarak kullandığı tarifelerin, piyasalara aktif olarak etki edebileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Solomon, bir ticaret savaşının risk varlıkları için kötü olduğunu ve tarifelerin "belirsizlik" yarattığını vurguladı ve "Başkan daha geniş, politik bir gündem için tarifeleri kullanmaya devam ederse, piyasa etkinliği üzerinde bir etkisi olabileceğine kuşku yok" diye uyardı.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7872 lira ve en yüksek 5.8266 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5502 lira ve en yüksek 6.6109 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3709 lira ve en yüksek 7.4191 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın "PPK öncesi geleneksel uyarı atışı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsalarında hızlı yükseliş sonrası yorgunluk belirtileri görülüyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları güne kar satışlarıyla başladı. Ancak genel risk iştahında bir bozulma yok. Yeni zirveler deneyen Arjantin, Brezilya ve Güney Afrika borsaları küresel risk iştahının güçlü olduğunu gösteriyor.

"Türkiye varlıklarından çelişkili sinyaller geliyor. Geçen haftaki bayram hediyesi sonrası Borsa İstanbul ve Türk lirası gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. Borsa İstanbul’un negatif ayrışmasında öğlen saatlerinde piyasaya yayılan Merkez Bankası’nın faiz indireceği spekülasyonu sonrası Türk lirasındaki değer kaybı etkili oldu. Piyasaların tepkisini PPK (Para Politikası Kurulu) öncesi Merkez Bankası’na geleneksel uyarı atışı olarak görüyoruz.

"ABD vadelilerindeki ve Asya borsalarındaki kar satışlarına rağmen Borsa İstanbul’da yatay bir açılış öngörüyoruz. Merkez Bankası’nın bugünkü PPK toplantısında paralel faizleri değiştirmemesi ve ABD Tüfe verisinin düşük gelmesi durumunda Borsa İstanbul’da yönün yeniden yukarıya dönmesini bekliyoruz. Risk iştahının güçlü seyretmeye devam etmesi durumunda endeks önümüzdeki haftalarda 96,500 direncini deneyebilir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BIST 100DövizDolarEuro
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